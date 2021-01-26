İSMET ACAR’DAN ÖĞRENCİLERE TABLET DESTEĞİ

MURGUL-Murgul İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Odabaş, Hayırsever iş insanı İsmet Acar’ın tablet desteğinde bulunduğunu ifade ederek Acar’a teşekkür etti.

Murgul İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Odabaş yaptığı açıklamada; “Öğrencilerimiz ve aileleri adına yapılan bağışlar da 50 adet bağışı sağlayan İş adamımız İsmet Acar ve çok değerli eşleri Meryem Acar hanımefendiye çok teşekkür ederiz. İsmet Acar Bey ve eşi Meryem Acar hanımefendiye yaptıkları bağışları için kurumsal anlamada teşekkür plaketi yaptırılıp holding adreslerine kargo yapılmıştır. Bu vesileyle 1. ve 2.Etap tablet dağıtımları sonunda İlçemizdeki ihtiyaçlı, zeki, çalışkan 190 öğrencimize, toplamda da ilçemizde yüzde olarak yüzde 30 öğrencimize bağış yoluyla alınan tabletler teslim edilmiştir” ifadelerini kullandı.

2.Etap Tablet Dağıtımı Yapıldı

Murgul İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Odabaş ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Doğan Çimen tarafından 2. Etap tablet dağıtımı gerçekleştirildi.

Hayır severimizden aldığımız 100 adet tableti Okul Müdürlerine; öğrencilerin uzaktan eğitiminde bilgiye ulaşmaları ve eba’daki canlı derslere katılım sağlayabilmeleri açısından alınan bağış tabletleri teslim ettiler.