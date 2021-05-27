Islak mendil devi Sapro’dan ISO ilk 500 listesinde büyük atak

İstanbul Sanayi Odası, her yıl açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nı çarşamba günü kamuoyuyla paylaştı. Private label ürünler alanında Türkiye’nin öncü firmalarından olan Sapro, bir önceki yıl 410. sırada yer alan konumunu büyük bir başarı sergileyerek 285’inci sıraya taşıdı. Sapro, aynı listede 2018 yılında ise 432’nci, 2019’da ise 410’uncu sırada yer alarak istikrarlı büyümesini güçlendirdi.

Private label alanında Türkiye’nin %40’ını domine eden Sapro, son teknolojiyle ve Ar-Ge yatırımlarıyla güçlendirilmiş tesislerindeki üretimleriyle 2020 yılında %40’lık büyüme gerçekleştirdi. Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise 4. büyük ıslak mendil üreticisi olan ve 6 kıtaya 70’ten fazla ülkeye ürünlerini ihraç eden Sapro’nun bu gücü, 2020 cirosunun %75’inin ihracattan kaynaklanması başarısını beraberinde getirdi.

İSO listesindeki istikrarlı büyümenin kaynağının kaliteden ödün vermeden çalışma olduğunun belirten Sapro Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Zincirkıran, “2020 yılı bizim için çok önemli bir sene oldu. Pandemi döneminde Türkiye’nin ve dünyanın ıslak mendil ihtiyacını karşılamakla kalmayıp Ar-Ge laboratuvarlarımızda hijyeni arttıracak en üst kalitede özel ürünler geliştirdik” dedi. Tesislerinde, sadece ıslak mendili değil; koli ve teşhir, plastik ve ıslak mendilin hammaddesi olan nonwowen kumaş üretimi yaptıklarına dikkat çeken belirten Zincirkıran, “Hiçbir başarı tesadüf değildir. Pandemiyle birlikte ürünlerimize %50’lik talep artışı oldu ve kapasitemizi arttıracak makine yatırımları yaptık. Kurduğumuz bu ‘dikey entegrasyon’ sistemi sayesinde tedarik zincirindeki sıkıntıları da hızla aştık” şeklinde konuştu. 2020 yılının sonunda Bulgaristan fabrikasını açmanın gururunu yaşadıklarını da belirten Ceyhun Zincirkıran şöyle devam etti: “Sapro olarak kaliteden ödün vermeden, Ar-Ge çalışmalarımızı en üst seviyede tutarak yeni ürünler geliştiriyoruz. Son olarak çevreyle dost biyoçözünür ıslak mendil üretimine yönelik yatırım kredisi aldık. Tüm amacımız dünyanın ve Türkiye’nin en kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlamaktır.”