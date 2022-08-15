İSKİ Sözleşmeli Personel Alıyor, Başvuru Şartları Belli Oldu!

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacaktır.

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