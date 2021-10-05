ISK Sodex İstanbul'da Çukurova Isı ürünleri büyük ilgi gördü

Avrasya Bölgesi’nin önde gelen HVAC&R sektörün buluşma noktası olan ISK-SODEX, önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirilmek üzere ilave 500 milyon dolarlık ihracat potansiyeli yarattı.

Avrupa, Asya ve Afrika Kıtası'ndan 812 firmanın katılımıyla 29 Eylül- 2 Ekim tarihlerinde gerçekleşen fuarda, COVID-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada önem kazanan sağlıklı iklimlendirme çözümleri öne çıktı. 53 ülkeden 300 profesyonel satın almacının katıldığı B2B İkili İş Görüşmeleri ile de iklimlendirme sektörü yeni ihracat iş birlikleri gerçekleştirdi.

Sektör, önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirilmek üzere ilave 500 milyon dolarlık ihracat potansiyeli elde etmiş oldu. Bu yıl sektör oyuncularını bir araya getirdiği ve iklimlendirme sanayinde sağlıklı iklimlendirme çözümlerin temasıyla düzenlenen ISK SODEX, 27 ülkeden 812 katılımcı, Türkiye dahil 95 ülkeden fuarı ziyarete gelen 86 bin 217 sektör profesyoneli ziyaretçi ile bir araya gelerek önemli iş birliklerine imza attı. Fuarı ziyaret eden yabancı sayısında 2019’a kıyasla yüzde 27 artış yaşandı.

Sektörünün önemli firmalarından Çukurova Isı, ISK Sodex fuarında en son ürünlerini görücüye çıkardı. Yoğun ilgi gören ürünler, katılımcılardan tam not aldı. Standı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji bakanı Mustafa Varank, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ile konuştu. Vardan, Bakan Varak'a Çukurova Isı'nın üretimini gerçekleştirdiği en son ürünleri tanıttı.