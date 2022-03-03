banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İlker Başbuğ hakim karşısında!
İlker Başbuğ hakim karşısında!
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Rus donanması Kırım açıklarında
Rus donanması Kırım açıklarında

Işılay Reis Yorgun Yazdı: "Obezite Türkiye ve Dünyada Artıyor"

Reis Gıda Yenetim Kurulu Başkan Yardımcısı Işılay Reis Yorgun dünyanın önemli sorunlarından biri olan obeziteye dikkat çekiyor. Yorgun: "Küresel bir sorun olmaya devam eden obezite beraberinde getirdiği birçok hastalıkla her yaşta insanı etkileyen 21. yüzyılın en önemli ve yaygın sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle dünyanın farklı bölgelerinde obezite ile ilgilenen kuruluşlar tarafından daha güçlü bir ses oluşturmak adına 2020'den itibaren 4 Mart “Dünya Obezite Günü” olarak kabul edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İş Dünyası 03.03.2022, 13:35 03.03.2022, 14:27
Işılay Reis Yorgun Yazdı: "Obezite Türkiye ve Dünyada Artıyor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelindeki obezite sıklığını 1975'ten bu yana hızlı bir artışla 3 katına çıktı.

OECD’nin 2020 yılı verilerine göre Türkiye’de yüzde 56 oran ile 28 ülke arasında 9. Sırada yer alıyor. Fazla kilolu ve obeziteli bireylerin sayısı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek artmaktadır.

DSÖ tarafından en son yayınlanan raporda Türkiye, yüzde 32 oran ile Avrupa’da yetişkin nüfusta obezitenin en yüksek olduğu ülke olmuştur. İkinci sırada yüzde 28 ile İngiltere, üçüncü sırada ise yüzde 26 ile Macaristan gelmektedir.

Çalışmalar, COVID-19 pandemisinin Türkiye’de ve dünyada obezite oranlarında ciddi bir artışa neden olduğunu göstermektedir.

Obezite, yol açtığı ciddi sağlık sorunları ile hastaların yaşam kalitesini ve süresini etkilemenin yanı sıra toplumların sağlık bütçeleri üzerinde de büyük yük oluşturmaktadır.

Açlık ve Obezite

Dünya genelinde yaklaşık 670 milyonu obez olmak üzere 2 milyar fazla kilolu insan aşırı beslenme kaynaklı sağlık sorunları yaşarken, 821 milyonu aç olmak üzere tahmini 2.1 milyar insan güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişemediği için yaşam mücadelesi veriyor. 1.2 milyar insan susuzluk sorunu ile boğuşuyor.

Üretilen gıdalar tüm insanları doyurmaya yetecek miktardayken dağılımın adil olmaması sonucu açlık ve aşırı tüketim sorunu obezitenin artması gerçeği bizleri bir kez daha düşündürmelidir.

İşlenmiş endüstriyel gıdalar genellikle yüksek miktarda şeker, tuz, doymuş yağ veya trans yağ içerirken; protein, lif ve mikrobesinler açısından fakirdir.

Gıda Tüketiminin Geleceğini Şekillendirerek Obezite Önlenebilir

Obezitenin diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, çeşitli kanserler, karaciğerde yağlanma gibi bir çok sağlık sorunlarına neden olabileceğini hatırlatan sağlık uzmanları beslenmede sebze-meyve, tam tahıllı gıdalar, bakliyat tüketiminin arttırılması, yeteri kadar su tüketilmesinin çok önemli olduğunu açıklıyor.

Türkiye’de her 4 çocuktan 1’i fazla kilolu ya da obez. Çocukların beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesinde ebeveynlere önemli görevler düşüyor. Evde sağlıklı besinler tüketerek çocukları da bu yiyeceklere yönlendirmek obezitenin önlenmesi açısından çok önemli.

Ülkemizde obezite sıklığının azaltılması için toplumsal bir mücadele verilerek, yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili doğru bilgilendirilmeli ve fiziksel aktiviteye teşvik edilmelidir.

Bilim insanları çağımızın hastalığı kanser ve obeziteye karşı mücadele için yerli tohumlardan üretilen ürünlerin tüketilmesini ve sağlıklı beslenmemizi öneriyor. Bakliyat tüketiminin obeziteyi önlediği ve kansere yakalanma riskini azalttığını ifade ediyor.

Bakliyatlar Obezite İle Mücadelede Ön Plana Çıkıyor

Bilimsel çalışmalarda obezite ile mücadele noktasında baklagiller için “değerli besin” tanımlaması yapılmıştır.

Bitkisel ürünlerin sağlık üzerine etkilerini farkında olan, glütensiz beslenen ve vegan beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmiş kişiler tarafından da bakliyat ürünlerinin tüketimi yaygınlaşmaktadır.

Bakliyatlar; besin açısından yoğun ve yüksek kaliteli protein ve lif kaynağı olduğu için açlık, yetersiz beslenme ve obezite ile mücadele de değerli bir besin kaynağıdır.

Sağlıklı Yemek, İyi Gelecek

Üzerine tüm dünyanın çalışmalar yaparak farkındalık yarattığı obezite için bizlerde Reis olarak 2009 yılında Geleneksel Lezzetler Sağlıklı Nesiller projemizle “Obezite Önlenebilir” diyerek başlattığımız çalışmalarımızda sağlıklı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. “Abur Cubur Olacağı Budur” , “Abur Cubura Karnımız Tok”, ‘’Anne Yemeği. ‘’, “Ev Yemeği Sofrada Hesap Ortada” ayrıca “Evde Yemek Var” ve ‘’Tüm Sevdikleriniz Sofrada Buluşuyorsa, Hayat İşte O zaman Tamam’’ mesajlarıyla gerçekleştirdiğimiz sağlıklı beslenme kampanyamızı okullarda, üniversitelerde ve katıldığımız tüm toplantılarda paylaşarak toplumda obezite mücadelesi için sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.

“Ülkemizin Sağlığı için Çalışmalıyız” misyonu ile obeziteyle mücadele kapsamında sağlıklı ve dengeli beslenme, küresel iklim değişikliği, tarımda sürdürebilirlik, zorunlu göç gibi konularda yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri ile her zaman farkındalık yaratmaya devam ediyoruz.

Gelecek nesillerimize ata tohumlarından doğal şartlarda üretilen bitkisel ürünleri sevdirmeyi ve sağlıklı beslenmelerini amaçlıyor, geleneksel sofra kültürümüzün ve değerlerimizin korunması adına mücadele veriyoruz.

#obezite #reis #ışılay reis yorgun
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18