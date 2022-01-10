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İSGİD: STK’CILIĞA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında uzun yıllar yöneticilik yaparak deneyim kazanan isimler şimdi İSGİD - İstanbul Samsunlu Genç İş İnsanları Derneği çatısı altında birleşti.

İş Dünyası 10.01.2022, 12:51
İSGİD: STK’CILIĞA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

Daha güçlü bir yönetim, dahadinamik bir ekip, daha vizyoner bir yapıyla kurulan İSGİD; İstanbul'da yaşayanSamsunlu iş insanlarını bir araya getirmeyi amaç edinerek güçlü bir yapının ilktemellerini attı. Samsun'un, Samsunlunun; gerek ekonomik, gerek siyasi, gereksehizmet alanında tüm sorunlarını gurbette çözmeyi kendisine amaç edinen ekipşimdiden kolları sıvadı.

İSGİD: Geleneksel hemşeriderneklerine nazaran, bürokratik hiyerarşide karşılaşılacak tüm engelleri,fiziksel sorunları, hemşerilerinin karşılarına çıkan tüm olumsuz parametreleri,birlik olmanın verdiği güçle yeniden yapılandıracak. STK dünyasında çığıraçacak planları, hayalden öte gerçekçi faaliyetleri ile şimdiden Samsunluları,genç girişimcileri ve Samsuna gönül vermiş kişileri heyecanlandıran İSGİD'ingelecekteki en önemli hedeflerinden biri, Samsunlu genç iş insanlarını varolantüm genç iş insanları platformları, dernekleri, federasyonları vekonfederasyonları ile bir araya getirip global bir iş birliği yapmalarınısağlamak.

Aynı zamanda genç girişimciadayları ve startup projelerini ilgili yatırım fonları, melek yatırımcılar veplatformlar ile desteklemek, birlikte projeler üretmek.

Yönetim kurulu başkanlığınaçeşitli sivil toplum kuruluşlarında, siyasi partilerde ve yardım örgütlerindeher kademede yöneticilik yapan Girişimci, İş İnsanı Fatih Aşcı'nın getirildiğiİSGİD, kurucu üyeleri ile dikkatçekiyor.

Kurucu Genel Başkan

Fatih Aşcı
Girişimci, İş İnsanı
Astglobal

Kurucu Üyeler;

Caner Yılmaz
İş İnsanı, Turizm İşletmecisi
Cnr Grup

Çiğdem Emirza
Akademisyen
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Erdem Başaran
İş İnsanı, Mali Müşavir

Eren Keskin
İş İnsanı
Keskin Metal

Ersin Üresin
İş İnsanı
Efor Şirketler Grubu

Fatih Sultan Aral
İş İnsanı, Sigortacı
Bs Sigorta

Harun Şener
İş İnsanı, Otomotiv
Gökerler Otomotiv

İbrahim Keleş
İş İnsanı, Kargo Acentesi

Ömer Yılmaz Ege
İş İnsanı, Sanayici
Nurtaş Mutfak

Savaş Şahin
İş İnsanı, Matbaacı
Şahin Matbaa

Selim Güneş
İş İnsanı, İhracat
Unistork

Şeyda Karadeniz Kırmızıgül
Ses Sanatçısı
İBB

Taner Yiğit
İş İnsanı, Mali Müşavir

Uğur Baş
İş İnsanı, Otomasyon
Perpa Otomasyon

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