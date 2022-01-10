İSGİD: STK’CILIĞA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

Daha güçlü bir yönetim, dahadinamik bir ekip, daha vizyoner bir yapıyla kurulan İSGİD; İstanbul'da yaşayanSamsunlu iş insanlarını bir araya getirmeyi amaç edinerek güçlü bir yapının ilktemellerini attı. Samsun'un, Samsunlunun; gerek ekonomik, gerek siyasi, gereksehizmet alanında tüm sorunlarını gurbette çözmeyi kendisine amaç edinen ekipşimdiden kolları sıvadı.

İSGİD: Geleneksel hemşeriderneklerine nazaran, bürokratik hiyerarşide karşılaşılacak tüm engelleri,fiziksel sorunları, hemşerilerinin karşılarına çıkan tüm olumsuz parametreleri,birlik olmanın verdiği güçle yeniden yapılandıracak. STK dünyasında çığıraçacak planları, hayalden öte gerçekçi faaliyetleri ile şimdiden Samsunluları,genç girişimcileri ve Samsuna gönül vermiş kişileri heyecanlandıran İSGİD'ingelecekteki en önemli hedeflerinden biri, Samsunlu genç iş insanlarını varolantüm genç iş insanları platformları, dernekleri, federasyonları vekonfederasyonları ile bir araya getirip global bir iş birliği yapmalarınısağlamak.

Aynı zamanda genç girişimciadayları ve startup projelerini ilgili yatırım fonları, melek yatırımcılar veplatformlar ile desteklemek, birlikte projeler üretmek.

Yönetim kurulu başkanlığınaçeşitli sivil toplum kuruluşlarında, siyasi partilerde ve yardım örgütlerindeher kademede yöneticilik yapan Girişimci, İş İnsanı Fatih Aşcı'nın getirildiğiİSGİD, kurucu üyeleri ile dikkatçekiyor.

Kurucu Genel Başkan

Fatih Aşcı

Girişimci, İş İnsanı

Astglobal

Kurucu Üyeler;

Caner Yılmaz

İş İnsanı, Turizm İşletmecisi

Cnr Grup

Çiğdem Emirza

Akademisyen

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Erdem Başaran

İş İnsanı, Mali Müşavir

Eren Keskin

İş İnsanı

Keskin Metal

Ersin Üresin

İş İnsanı

Efor Şirketler Grubu

Fatih Sultan Aral

İş İnsanı, Sigortacı

Bs Sigorta

Harun Şener

İş İnsanı, Otomotiv

Gökerler Otomotiv

İbrahim Keleş

İş İnsanı, Kargo Acentesi

Ömer Yılmaz Ege

İş İnsanı, Sanayici

Nurtaş Mutfak

Savaş Şahin

İş İnsanı, Matbaacı

Şahin Matbaa

Selim Güneş

İş İnsanı, İhracat

Unistork

Şeyda Karadeniz Kırmızıgül

Ses Sanatçısı

İBB

Taner Yiğit

İş İnsanı, Mali Müşavir

Uğur Baş

İş İnsanı, Otomasyon

Perpa Otomasyon