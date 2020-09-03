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İsfanbul'dan virüsün yayılma hızını düşüren ileri teknoloji

İsfanbul Alışveriş Caddeleri’nde hijyen atağı ISS tarafından piyasaya sürülen ve virüsün yayılma hızını düşüren ileri teknoloji dezenfeksiyon ürünü Pure Space, AVM sektörü içinde Türkiye’de ilk kez İsfanbul Alışveriş Caddeleri’nde kullanılmaya başladı. İnsan gücüne göre çok daha hızlı ve sık dezenfekte işlemi sağlayan cihaz, aynı anda farklı noktaları dezenfekte ediyor.

İş Dünyası 03.09.2020, 12:16
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İsfanbul'dan virüsün yayılma hızını düşüren ileri teknoloji

Binlerce insanın her gün ziyaret ettiği AVM, hastane, fabrika gibi geniş ve umumi alanların dezenfekte edilmesi hedefiyle geliştirilen Pure Space, AVM sektörü içinde Türkiye’de ilk kez İsfanbul Alışveriş Caddeleri’nde kullanılmaya başladı. Global iş yeri ve tesis yönetimi şirketi ISS tarafından piyasaya sürülen ürün, saatte 2 bin 100 metrekarelik bir alanın dezenfeksiyonunu yapabiliyor, zemin, dikey ve yatay yüzeylerin temizliğini sağlayabiliyor ve 30 saniye gibi çok kısa bir sürede geniş spektrumlu mantar, küf, bakteri ve virüslere karşı etkili kimyasal güç gösterebiliyor.

“Pure Space, virüsün yayılma hızını düşürüyor”

Konuya ilişkin açıklama yapan İsfanbul AVM Müdür Yardımcısı Selda Ünal, “Enfeksiyonu azaltmak için İSS tarafından tasarlanan Pure Space,  yüksek temas yüzeylerine öncelik veriyor. Yalnızca canlı hücrelerin içinde bulunan ATP’yi ölçen teknolojisi sayesinde sonucu kullanıcıya görünür hale getiriyor. Ürün, yüksek temaslı yüzeylerde virüsün yayılma hızını azaltıyor, etkili hijyen sağlıyor. Pandemi döneminde alınan hijyen kurallarına titizlikle uyduk, hem yeni renove ettiğimiz yemek bölümümüzde hem de alışveriş yapılan alanlarda dezenfeksiyon işlemlerine azami derecede özen gösterdik. Bugünden itibaren Pure Space adı verilen ürünü sektörümüz dahilinde Türkiye’de ilk kez kullanmaya başlıyoruz. Son teknolojik ürünle hem yüzeyleri sık ve hızlı dezenfekte etme şansı yakalıyoruz hem de ölçümlenebilir temizlik işlemi sağlıyoruz.” dedi. Müşterilerine, İsfanbul Alışveriş Caddeleri ekibine ve iş ortaklarına daha güvenli alışveriş ile çalışma ortamı sunmak istediklerini aktaran Ünal, Geliştirilen cihaz aynı anda farklı noktaları dezenfekte ediyor. İnsan gücüne göre çok daha hızlı ve sık dezenfekte işlemi yapmamızı sağlıyor. Bu temizlik işlemini yarım saatte bir yapıyoruz. Sadece yemek katında değil sık temas edilen ortak alanlardaki yüzeyleri aynı yöntemle temizleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

İleri hijyenin yanı sıra iş gücü tasarrufu sağlıyor

Hem iş gücünden tasarruf edildiğini hem de iki aşamalı temizlik işleminden sonra yüzeylerin mikrobiyal seviyesinin düşürüldüğünü söyleyen Ünal, ek olarak şu bilgileri verdi: İnsanların göremeyeceği yüzeyler de püskürtme yöntemiyle dezenfekte ediliyor. Bütün dezenfeksiyon işlemi makinenin arkasında gerçekleşiyor. 1 saatte 2 bin 100 metrekarelik bir alanın dezenfeksiyonu  yapılabiliyor. Şu anda iki işlemi aynı anda yapan sadece bu makine var diyebiliriz. Makinenin üzerinde yere 3 sağa 2 adet olmak üzere 5 spreyleme ünitesi mevcut. Attığı partiküllerin mikron boyutu 60 ile 70 mikron arasında değişiyor. Çünkü, tanecik büyüklüğü havada uzun süre asılı kalmadan direkt dezenfekte etmek istediğiniz yüzeye iniyor. AFP teknolojisiyle konstrasyonuna bağlı olarak 1 dakika ile 30 saniye gibi çok kısa bir sürede geniş spektrumlu mantar, küf, bakteri ve virüslere karşı etkili bir kimyasal. Cihazda oksi 1 ürünü kullanılıyor. Ürün, hastane, AVM, fabrika, depo ve otel lobileri gibi insan trafiğinin çok olduğu yerlerde, zemin, dikey ve yatay yüzeylerin temizliği ile dezenfekte edilmesinde kullanılıyor.

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