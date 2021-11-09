İŞBİR SENTETİK HALKA ARZ OLUYOR

İşbir Holding’in en büyük şirketi olan İşbir Sentetik’in halka arzı 4 Kasım 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak, 5 Kasım 2021’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı. Halka arz sürecinde Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde kurulan konsorsiyum ile sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz olacak şirketin, talep toplama tarihleri de belli oldu.

Buna göre İşbir Sentetik, 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde 3 gün süre ile talep toplayacak. Halka arz talep toplama fiyatı 11,85 TL, borsa kodu ise “ISSEN” olarak belirlenmiş durumda.

Halka arzla birlikte İşbir Sentetik'in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL’den 141.465.993,92 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal değerli 1.550.000.000 adet payın sermaye artırımı yoluyla, 10.350.000 TL nominal değerli 1.035.000.000 adet payın ise İşbir Holding ve diğer bazı azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor. İşbir Sentetik’in toplamda 25.850.000 TL nominal değerli 2.585.000.000 adet payının halka arzı sonrasında fazla talep gelmesi durumunda ise halka arz edilen payların nominal değerinin yüzde 20’sine tekabül eden 5.170.000 TL nominal değerli 517.000.000 adet payın da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor.

Halka arz sonrasında İşbir Sentetik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27’si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 21,93’ü olacak.

Halka arz edilen payların ek satış hariç yüzde 35’inin Yurt içi Bireysel, yüzde 2’sinin Şirket Çalışanları, yüzde 30’unun Yurt içi Kurumsal, yüzde 23’ünün Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara ve yüzde 10’unun Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, fiyat istikrarı için ayrılacak toplam fon büyüklüğünün ise halka arz büyüklüğünün yüzde 50’sine kadar olması kararlaştırıldı.

Dört kıtada 40 ülkeye ihracat…

Kurumun arz sonrası gelecek hedeflerini paylaşan İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Endüstriyel Ambalaj ve Teknik Tekstil'de 53 yıllık tecrübeye sahip bir kurumuz. Türkiye ve Avrupa’nın En Büyük Üretim Tesislerinden birine sahibiz. Dört kıtada 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 65’ini ihraç ediyoruz. ABD, Almanya, İngiltere, İsrail’de satış ofislerimiz, Hindistan’da ise bir diğer üretim tesisimiz bulunuyor. Amacımız halka arz sonrasında gücümüze güç katarak yatırımcılarımızla birlikte ilerlemek” dedi.

İşbir Sentetik’in uzun vadeli büyüme planları olan ve bu çerçevede hamlelerini yapan Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu anlatan Gültepe, “Satışlarımız yurt içinde ve yurt dışında yaptığımız; Bigbag, Halıtabanı, PE Film, Compound ve diğer ürün gelirlerinden oluşuyor. Kurumumuzun, 2021’in ilk altı ayı itibariyle satışlarının yüzde 65’ini yurtdışı satışları oluşturdu. Satışlarımızdaki artış 2018’den 2019’a yüzde 17, 2019’dan 2020’ye yüzde 19 olarak gerçekleşti. İşbir Sentetik olarak 2021 yılının ilk altı ayında ise 2020’in ilk altı ayına göre satışlarımızı yüzde 76 oranında artırmayı başardık. Her yılımızı artı değer üretebildiğimiz, fon üretebildiğimiz faaliyet yılı olarak yaşıyoruz” dedi.

“Planlı olarak büyümeye devam edeceğiz”

Kurumun gelecek beş yıllık hedeflerinden de bahseden Gültepe, “500’e yakın çalışanımız ile ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Türkiye’deki 50 bin ton olan yıllık üretim kapasitemize ilave olarak Hindistan’da açtığımız BigBag fabrikamız ile dünya çapında büyümeyi hedefliyoruz. Üretim tarafında; 2020’nin ilk aylarında başlattığımız yatırım planlarımızı pandemiye rağmen ertelemedik. Çalışmalarımız devam ediyor. Halka arzımızdan aldığımız kuvvet ile planlı olarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.

“2021 halka arzlar bakımından çok hareketli bir yıl…”

Borsaya yeni yatırımcıların gelmesi ve bu yatırımcıların halka arzlara gösterdiği ilgi sayesinde borsanın işlem hacminin arttığına değinen Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder, “2021 halka arzlar bakımından çok hareketli bir yıl. Biz de Garanti BBVA Yatırım olarak 2021’i halka arz kapsamında çok hareketli geçirdik. Bu dönemde 6 kurumun halka arzına konsorsiyum lideri olarak aracılık ettik ve bu arzlarda 4,5 milyar TL’nin üzerinde kaynak yaratılmasını sağladık. Halka arzlarda gözlemlenen bu trendin, ülkemiz sermaye piyasalarının gelişimi ve sermaye piyasaları katılımının tabana yayılımı açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Ergüder, ”İşini iyi yapan, katma değer yaratan ve büyüme potansiyeli olan kıymetli şirketlerin halka arz yoluyla yatırımcılara ulaştırılmasında biz aracı kurumlara büyük görev düştüğünün bilincindeyiz. İşbir Sentetik’e baktığımızda, son yıllarda Türkiye’nin bigbag ihracatının yüzde 23’ünü tek başına üstlendiğini ve bu oranı artırma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışında ürünlerinin kalitesiyle bilinen gerek ciro rakamları gerekse iş yapış biçimi ve AR-GE’ye verdiği önemle sektörün gerçek anlamda lideri konumunda olduklarını söylemeliyim. Dolayısıyla İşbir Sentetik’in de sözünü ettiğim kıymetli şirketlerden biri olduğuna ve önünde başarılı bir yol uzandığına dair inancım tam” dedi.