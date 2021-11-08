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İşbir Sentetik, halka arz için 10-12 Kasım'da talep toplayacak

İşbir Sentetik halka arzında 10-12 Kasım'da talep toplanacak. 1 TL nominal bedelli paylar 11,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

İş Dünyası 08.11.2021, 13:11
İşbir Sentetik, halka arz için 10-12 Kasım'da talep toplayacak

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi halka arzında 10-12 Kasım tarihlerinde talep toplanacak.

Şirket sermayesinin 125.965.993,92 TL'den 141.465.993,92 TL'ye artırımı sırasında oluşan 15,5 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan İşbir Holding A.Ş.’ye ait 7.590.000 TL, Ali Kantur’a ait 880.000 TL, Necati Köklü’ye ait 880.000 TL, Mustafa Özpehlivan’a ait 880.000 TL ve İhsan Özdemir’e ait 120.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 25,85 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilecek.

Fazla talep gelmesi halinde İşbir Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 5,17 milyon TL nominal değerli payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.

1 TL nominal bedelli paylar 11,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

ABD'li markanın lisanslı üreticisi oldu

İşbir Yatak, ABD’nin en iyi yatak markalarından biri olan Spring Air International’ın Türkiye, Bulgaristan ve Macaristan’daki lisanslı üreticisi olmak için anlaşma imzaladı. 

Doğru yatak seçimi konusunda dünyadaki başarılı örneklerle iş birliği yapılmasının önemini vurgulayan İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, uyku kültürünün gelişmesini sağlamak adına yapılan çalışmaların oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, şöyle konuştu: “Marka olarak ilk günden beri tüketicilerimizi doğru yatak ve sağlıklı uykuyla buluşturma misyonuyla çalışıyoruz. Bu noktada tıpkı bizim gibi düşünen ve yıllardır kitlelerin zihninde bizimle aynı izleri bırakan Spring Air International markasıyla bir anlaşma yaptık. İşbir Yatak ve Spring Air’ın hem kurum kültürü hem de şirket DNA’ları birbiriyle oldukça uyuşuyor. Bu benzerlik, yapacağımız çalışmaların artan bir verimle devam edeceğini bizlere gösteriyor.

İşbir Yatak olarak bizim yıllara dayanan bir “yatak uzmanı” kimliğimiz var. Bu kimliğimiz sayesinde bize her zaman güvenen müşterilerimiz bulunuyor. Biz de bu güveni yepyeni bir boyuta taşımak adına dünyanın en önemli üreticileriyle işbirliği yapmaya devam ediyoruz. İmzaladığımız bu lisans anlaşması ile vatandaşlarımızın yanı sıra yakın coğrafyamızdaki tüm tüketicilerimize daha geniş bir ürün gamıyla hitap edeceğiz.”

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