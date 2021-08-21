İş yerinde gizlilik ve bilgi güvenliğine aykırı davranan elemana 150 bin lira ceza!

Yargıtay işverene ait sır niteliğindeki bilgiyi kendi cep telefonuna indirerek, iş yerinin sır saklama yükümlülüğünü, gizlilik ile bilgi güvenliği kurallarına aykırı davrandığı öne sürülen işçi için 150 bin lira ceza ödemesi kararını verdi. Yargıtay’ın emsal nitelikteki kararıyla birlikte, çalıştığı iş yerinin sırlarını dışarıya çıkartan işçilere cezai şart uygulanacak.

Çalıştığı iş yerinde, sınavlara hazırlanmak gerekçesiyle sır niteliğindeki 51 adet bilgiyi kopyalayan mühendis, istifa ederek ayrıldı ancak tazminat talebiyle işverene dava açtı. İşveren de istifa eden mühendise ayrılmadan önce elli civarında gizli belgeyi harici bir cihaza kopyaladığını öne sürerek para cezası talebiyle karşılıklı dava açtı.

Davacı-karşı davalı işveren; mühendisin şirkette son derece gizli ve teknik projelerde sistem mühendisi olarak çalışmaya başladığını, istifa ederek ayrıldığını, ihbar süresinin sadece bir haftasına uyduğunu belirterek beş haftalık ihbar süresi için ihbar tazminatı borcu bulunduğunu öne sürdü.

Davalı-karşı davacı mühendis ise davacı şirketin davalının istifasından hemen sonra dava açmamış olması ve şikayetten sonra huzurdaki davayı ikame etmiş olduğunu dile getirdi. Davanın kötü niyetli açıldığını, ihbar tazminatı talebinin ve cezai şart talebinin yerinde olmadığını, karşı dava olarak bir aylık ücret ile yıllık izin alacağını davalıdan tahsilini talep etti. İş Mahkemesi; davacı-karşı davalı tarafın cezai şart alacağı talebinin reddine, ihbar tazminatı talebinin kabulüne, davalı-karşı davacının ücret ve yıllık ücretli izin alacağı taleplerinin kabulüne karar verdi. Taraf avukatları kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, taraf vekillerinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Taraflar bu kez kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi kararını ortadan kaldırdı, sır nitelikteki bilgiyi kopyalayan mühendisin ceza ödemesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay kararında, şu ifadeler yer aldı: