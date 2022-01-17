İş yeri alışverişinde sipariş sayısı yüzde 61 arttı

Kırtasiye malzemesinden temizlik ürününe, gıda ve mutfak gereçlerinden teknolojiye kadar iş yerlerinin tüm ihtiyaçlarını online ortamda karşılayan Avansas, 2021 yılı iş yeri alışveriş trendlerini açıkladı. Geniş ürün gamının yanı sıra teslimat sürecinde de yeni bir dönem başlatan Avansas’ın 2021 yılı değerlendirmesine göre şirketlerin online alışveriş sepetini en çok kırtasiye ve gıda ürünleri doldurdu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 2021 yılının ilk yarısından itibaren başlayan ofislere dönüş, beraberinde bazı ofis ihtiyaçlarını da ön plana çıkarttı. Değerlendirmeye göre; 2021 yılında iş yerlerinde en çok Türk kahvesi ve çay içildi. En çok satılan ilk beş ürün ise; karton bardak, klasör, fotokopi kağıtları, kağıt havlu ve maske oldu.

Sipariş sayısı yüzde 61 arttı

Değerlendirme sonuçlarına göre, 2021 yılında en çok satış Ekim ayında yapılırken, alışverişler en çok Salı ve Çarşamba günleri gerçekleşti. Sipariş sayısı ise 2020 yılına kıyasla yüzde 61 arttı.

2021 yılında iş dünyası, alışveriş için 62 milyon dakikadan fazla zamanı Avansas.com’da geçirdi. Avansas üzerinden 2021 yılında elektronik kategorisinde en çok satın alınan ürünler ise şu şekilde açıklandı; cep telefonu, diz üstü bilgisayar, pil, tanklı yazıcı, elektrikli süpürge, SSD disk, USB bellek, bilgisayar soğutucusu, mikrofon ve kulaklık.

‘İşe alımlarımızı artırdık’

Pandemi nedeniyle fiziksel kanallar yerine online kanalları daha fazla tercih eden kişilerin artmasıyla birlikte ürün çeşitliliğinde de artış yaşandı. Bu eğilimlerinin pandemi sonrasında da devam edeceğini belirten platform, bu kapsamda siteye tüm kategorilerde yeni ürünler eklediğini ve ürün gamını yüzde 25 genişlettiğini açıkladı.

2021 yılında e-ticarete eğilimin artmasıyla birlikte yılı yüzde 50’nin üzerinde büyüme oranıyla kapattıklarını belirten Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “E-ticaret, pandemiyle birlikte en çok büyüyen sektör haline geldi; bu süreçte farklı yaş gruplarından ve ekonomik düzeyden tüketiciler sektöre giriş yaptı. Büyüyen e-ticaret sektörü, pazar hacmini yükseltmesinin yanında tüketici tarafındaki birçok tabuyu da ortadan kaldırdı. Avansas olarak bu kapsamda müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak üzere sipariş teslim sürecini geliştirme amacıyla yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Sipariş teslimatında istihdam alanında ise bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında işe alımlarımızı yükselttik. Müşterilerimize kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatmak adına sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucu da ‘Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortakları’nın belirlendiği ‘B2B Excellence Awards’ta Ofis-Kırtasiye kategorisinde bu yıl da birincilik ödülünün sahibi olduk” dedi.

Avansas şehirlere göre iş yeri tüketim alışkanlıklarını da inceledi. 2021 yılında Avansas üzerinden en çok alışveriş İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılırken; bu illeri sırasıyla Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Antalya ve Manisa izledi.