banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar oldu?
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar oldu?
Muğla'da 4,3'lük deprem!
Muğla'da 4,3'lük deprem!

İş yeri alışverişinde sipariş sayısı yüzde 61 arttı

İş yeri alışverişinde yeni bir dönem başlatan Avansas, 2021 yılı iş yeri alışveriş trendlerini paylaştı. Tüketiciler, iş yeri alışverişi için 62 milyon dakikadan fazla zaman harcarken alışverişlerde en çok salı ve çarşamba günleri tercih edildi. Platform üzerinden en çok satılan ürünler; maske, karton bardak, klasör, Türk kahvesi, çay, kağıt havlu ve fotokopi kağıdı olarak sıralandı. 2021'de istihdamını yüzde 30 artıran şirket, ürün gamını ise yüzde 25 genişletti.

İş Dünyası 17.01.2022, 11:24
İş yeri alışverişinde sipariş sayısı yüzde 61 arttı

Kırtasiye malzemesinden temizlik ürününe, gıda ve mutfak gereçlerinden teknolojiye kadar iş yerlerinin tüm ihtiyaçlarını online ortamda karşılayan Avansas, 2021 yılı iş yeri alışveriş trendlerini açıkladı. Geniş ürün gamının yanı sıra teslimat sürecinde de yeni bir dönem başlatan Avansas’ın 2021 yılı değerlendirmesine göre şirketlerin online alışveriş sepetini en çok kırtasiye ve gıda ürünleri doldurdu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 2021 yılının ilk yarısından itibaren başlayan ofislere dönüş, beraberinde bazı ofis ihtiyaçlarını da ön plana çıkarttı. Değerlendirmeye göre; 2021 yılında iş yerlerinde en çok Türk kahvesi ve çay içildi. En çok satılan ilk beş ürün ise; karton bardak, klasör, fotokopi kağıtları, kağıt havlu ve maske oldu.

Sipariş sayısı yüzde 61 arttı

Değerlendirme sonuçlarına göre, 2021 yılında en çok satış Ekim ayında yapılırken, alışverişler en çok Salı ve Çarşamba günleri gerçekleşti. Sipariş sayısı ise 2020 yılına kıyasla yüzde 61 arttı.

2021 yılında iş dünyası, alışveriş için 62 milyon dakikadan fazla zamanı Avansas.com’da geçirdi. Avansas üzerinden 2021 yılında elektronik kategorisinde en çok satın alınan ürünler ise şu şekilde açıklandı; cep telefonu, diz üstü bilgisayar, pil, tanklı yazıcı, elektrikli süpürge, SSD disk, USB bellek, bilgisayar soğutucusu, mikrofon ve kulaklık.

‘İşe alımlarımızı artırdık’

Pandemi nedeniyle fiziksel kanallar yerine online kanalları daha fazla tercih eden kişilerin artmasıyla birlikte ürün çeşitliliğinde de artış yaşandı. Bu eğilimlerinin pandemi sonrasında da devam edeceğini belirten platform, bu kapsamda siteye tüm kategorilerde yeni ürünler eklediğini ve ürün gamını yüzde 25 genişlettiğini açıkladı. 

2021 yılında e-ticarete eğilimin artmasıyla birlikte yılı yüzde 50’nin üzerinde büyüme oranıyla kapattıklarını belirten Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “E-ticaret, pandemiyle birlikte en çok büyüyen sektör haline geldi; bu süreçte farklı yaş gruplarından ve ekonomik düzeyden tüketiciler sektöre giriş yaptı. Büyüyen e-ticaret sektörü, pazar hacmini yükseltmesinin yanında tüketici tarafındaki birçok tabuyu da ortadan kaldırdı. Avansas olarak bu kapsamda müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak üzere sipariş teslim sürecini geliştirme amacıyla yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Sipariş teslimatında istihdam alanında ise bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında işe alımlarımızı yükselttik. Müşterilerimize kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatmak adına sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucu da ‘Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortakları’nın belirlendiği ‘B2B Excellence Awards’ta Ofis-Kırtasiye kategorisinde bu yıl da birincilik ödülünün sahibi olduk” dedi.

Avansas şehirlere göre iş yeri tüketim alışkanlıklarını da inceledi. 2021 yılında Avansas üzerinden en çok alışveriş İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılırken; bu illeri sırasıyla Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Antalya ve Manisa izledi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11