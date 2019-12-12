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İş yaşamında cinsiyet eşitliği hareketi büyüyor

PWN İstanbul’un iş yaşamında cinsiyet dengesini sağlamak amacıyla başlattığı ‘Eşitlik Elçisi CEO’lar Hareketi’ne Sodexo Türkiye CEO’su Ahmet Zeytinoğlu da katıldı. Zeytinoğlu, iş yaşamında cinsiyet eşitliği için “elçi” oldu.

İş yaşamında cinsiyet eşitliği hareketi büyüyor

PWN İstanbul’un iş yaşamında cinsiyet dengesini sağlamak amacıyla başlattığı ‘Eşitlik Elçisi CEO’lar Hareketi’ne Sodexo Türkiye CEO’su Ahmet Zeytinoğlu da katıldı. Zeytinoğlu, iş yaşamında cinsiyet eşitliği için “elçi” oldu.

12 Aralık 2019 Perşembe 11:51
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İş yaşamında cinsiyet eşitliği hareketi büyüyor

Türkiye’de 27 yıldır yaşam kalitesi hizmetleri alanında faaliyet gösteren Sodexo, iş dünyasında cinsiyet eşitliğini destekleyen insan kaynakları uygulamalarını geliştirmeye ve kadın çalışan oranını yükseltmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda kadınların iş hayatında kalmalarını ve etkili liderler olarak yükselmelerini hedefleyen PWN İstanbul ile iş birliği gerçekleştiren Sodexo, iş yaşamında cinsiyet eşitliği konusunda bir adım daha attı. Sodexo Türkiye CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, PWN İstanbul’un projesi Eşitlik Elçisi CEO’lar Hareketi’ne destek verdi.

Cinsiyet eşitliğini destekleyen elçi sözleşmesi kapsamında CEO’lar cinsiyet eşitliğini savunan bir birey olarak, cinsiyet dengeli bir iş ve toplumsal hayatın oluşmasına destek olmaya yönelik davranışları sergileyeceğini ve bilincin artması için cinsiyet eşitliği elçisi olmayı kabul ediyor. CEO’lar ayrıca gönüllü eşitlik elçisi olarak çevresindeki kişileri de bu yönde bilinçlenmesini teşvik edeceğini taahhüt ediyor.

Sodexo yönetim kurulunda cinsiyet eşitliğini yakaladı

Sodexo Türkiye Entegre Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “İş dünyası kadınlardan çok şey öğreniyor. Kadın istihdamını desteklemek Sodexo’nun DNA’sında yer alıyor. 67 ülkede hizmet veren Sodexo, yönetim kurulunda cinsiyet eşitliğini yakalamış durumda. 2025 yılına kadar diğer alanlarda ideal noktaya ulaşmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Sodexo’nun 2016 yılında başlattığı ‘Gelecek atölyesi’ projesiyle 1000’den fazla kız öğrencinin yaşamına dokunduğuna dikkat çeken Ahmet Zeytinoğlu, “Türkiye’deki beş okulda açtığımız aşçılık atölyeleri ile öğrencilerin gelişimine destek veriyoruz. Ayrıca bu sınıflara malzeme desteği veriyor, öğrencilere de staj imkânı sunuyoruz. Stajdan sonra da çalışmak isteyen öğrencilerimizi Sodexo’da istihdam ediyoruz” ifadesini kullandı.

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