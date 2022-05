İş Kazalarında Hayatını Kaybeden 5 İşçiden 1’i İnşaat Sektöründe

Teknolojideki tüm gelişmelere ve işçi sağlığını gözeten tüm yeni düzenlemelere rağmen özel sektördeki en yoğun iş kazaları inşaat alanında yaşanmaya devam ediyor. OSHA’nın son verilerine göre, inşaat sektörü ABD işgücünün yalnızca %6’sını oluşturmasına karşın iş kazalarında hayatını kaybedenlerin içinde bu sektörün oranı %20,7 seviyesinde. Bu eşitsizliğin, yeni uygulamalara gidilmesi gerektiğini gözler önüne serdiğini belirten Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, yaşanan can kayıplarının başlıca sebepleri arasında düşme, elektrik çarpması, sıkışma ve çarpma gibi kazalar olduğunu aktarıyor. Şengül, inşaat sektörünün güvenlik istatistiklerini ve şirketlerin alması gereken endüstriyel güvenlik önlemlerini paylaşıyor.

İnşaat İşçileri İçin Hayati Konu, Düşüş Koruma

Washington Capitol Teknoloji Üniversitesi’nin raporuna göre, dünyanın her yerindeki şantiyelerde yaralanma oranları diğer sektörlerdeki oranlardan %71 daha yüksek seyrediyor. Bu yüksek yaralanma oranı, inşaat sahalarında temponun yüksek olmasından kaynaklanırken ağır makinelerle çalışmanın doğasından kaynaklanan riskleri de içinde barındırıyor. Şantiyelerde yaşanan ölümlerin %60’ından fazlasının düşme, elektrik çarpması, nesnelerin arasına sıkışma ve ekipman çarpması gibi kazalardan kaynaklandığı belirlendi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) verilerinde işçilerin inşaat sahalarında düşmeleri engellenebilirse her yıl 300’den fazla hayatın kurtulacağını ortaya koyduğunu paylaşan Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, yaşanan kazaların şirketlere de büyük maliyetleri olduğunu vurguluyor. İnşaat işçileri için hayati konunun düşüş koruma olduğuna da dikkat çeken Şengül, “Düşüş koruması 3 adımda ele alarak uygulanabilir; çevre güvenliği, kişisel koruyucu ekipman ve eğitim. Bunların en önemlisi ise doğru içerikle birlikte sık sık iş güvenliği eğitimlerinin işçilere verilmesi. Çünkü çevre güvenliğini analiz etmek ya da kişisel koruyucu ekipmanın durumunu değerlendirmek yoluyla risklerden kaçınmak mümkün. Bu bakış açısını kazandıran ise tavizsiz iş güvenliği eğitimidir.” ifadelerinde bulunarak basit farkındalıkların can kayıplarının önüne geçebileceğini ve böylece inşaat sektöründeki bu olumsuz istatistiklerin düzeltilmesinin mümkün olabileceğini belirtiyor.

Güvenliği İlk Sıraya Koymak Maliyetleri de Azaltır

Ölümcül inşaat yaralanmalarının, tedavi masrafları, üretim ve gelir kaybı, aile üyelerinin yaşam kalitesinin düşmesi gibi nedenlerle ABD'ye her yıl 5 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Modern teknolojiler ve güvenlik önlemleri gelişmeye devam ederken yine de sektördeki önlenebilir yaralanma ve ölümlerin sayısının ciddiyeti göz önüne alındığında endüstriyel güvenliği ilk sıraya koymanın önemi ortaya çıkıyor. Yüksek hayati risk taşıyan inşaat sektöründe eğitim, uygulama ve teşvik adımlarının aksatılmadan uygulanmasının önemini vurgulayan Murat Şengül, işçilerin güvenlik önlemlerine dair eğitimlerine ağırlık verilmesinin yanı sıra ekipman bakımlarının düzenli yapılmasının da hayati önem taşıdığını aktarıyor.