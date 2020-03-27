İş insanı Kemal Şahin'den video mesaj: Bu virüsü hep beraber yeneceğiz

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Ekovitrin okuyucuları için özel bir video mesaj yayınladı.

Şahin mesajında "Dünya ve Türkiye olarak olağanüstü bir zamandan geçiriyoruz. Gözle görülmeyen bir virüs dünyayı sardı, bizi de sardı. Bunun için ne yapacağız?, Kendimizi izole edeceğiz bu riski almayacağız aldıysak başkasına bulaştırmayacağız.

Bu virüs Avrupa ve Amerika'yı kasıp kavuruyor. Ancak Çin, Japonya, Güney Kore bu krizi atlattı. Biz de atlatacağız. Mücadelemiz bunun için. Sağlık bakanımız Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu mücadele için bir bilim kurulu kurdu. Sağlık personelimiz çok iyi çalışıyor, bize tavsiyelerde bulunuyorlar. Onlar şunu diyorlar: İnsanlar kalabalık ortamlara girmesinler. Özellikle yaşlılar evlerinde kalsın.

Babalarımız, dedelerimiz... Onları korumamız lazım. Evde kalmamız lazım bir süre, ki sağlık çalışanlarımız hasta olan insanları tedavi edebilisin ve sağlık sistemi çökmesin. Ancak bu şekilde toplum olarak bütün Türkiye olarak iyi bir savaş verebilmiş oluruz. Neticede insanlık bu sorunu çözecek ama en az da zayiatla çözmesi için verdiğimiz bir mücadele bu. Gençler, çocuklar... Gayret etmemiz lazım. Evet yeneceğiz hep beraber bu virüsü de. Hepimize Allah kolaylık versin, yardım etsin." diye konuştu.

İşte Kemal Şahin'in video mesajı: