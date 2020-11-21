İş Dünyasının En Prestijli Ödüllerinden Türkiye Mükemmellik Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Toyota Boshoku Türkiye ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti 2020 Türkiye Mükemmellik Ödülleri’ni Almaya Hak Kazandı!

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini yükseltmek adına çalışmalar yürüten Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) düzenlediği, 29. Kalite Kongresi kapsamında “2020 Türkiye Mükemmellik Ödülleri” düzenlendi. Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün sahipleri ise Toyota Boshoku Türkiye ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti oldu.

Otokoç Otomotiv ve Tırsan’ın ana sponsorluğunda bu yıl “Yeni Yönler Yeni Ufuklar” ana temasıyla 17-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrede; tüm dünyayı etkileyen değişimin ardından ortaya çıkan küresel fırsatlar, günlük hayattan çalışma süreçlerine kadar birçok alanda oluşan yeni şartlar ve bunların Türkiye’ye getirdiği jeo-ekonomik avantajlar ele alındı. Pandemi kapsamında alınan önlemler çerçevesinde ilk kez online olarak gerçekleştirilen kongre, bu yıl da hem yurtiçinden hem yurtdışından iş, bilim, akademi ve medya dünyasından çok sayıda önemli ismi ağırladı.

Ödül kazanan kuruluş sayısı 63’e yükseldi!

Avrupa’nın en büyük paylaşım platformlarından olan ve iki gün süren kongre kapsamında “2020 Türkiye Mükemmellik Ödülleri” töreni de gerçekleştirildi. Tören, mükemmellik aşamalarında belge almaya hak kazanan kuruluşlara “Yetkinlik Belgeleri”nin takdim edilmesi ile başladı. Bu kapsamda mükemmellik aşamaları yolculuğunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız”, Doruk Otomasyon ve Yazılım, Eltemtek – Elektrik Sistemleri ve Mühendislik Hizmetleri A.Ş., Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu ve Sarıçam Belediyesi de “Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız” belgelerini aldı.

Daha sonra ise Türkiye Mükemmellik Ödülleri sahiplerine verildi. KalDer’in 28 yıldır düzenlediği ödül töreni kapsamda jüri tarafından, EFQM Mükemmellik Modeli’nin Temel Kavramları ile ilişkili iyi uygulamalar, başvuran kuruluşları ödüle götüren önemli kriterlerden biri olarak yer aldı. Yapılan incelemelerin ardından ödül alan isimler belli oldu. Ve bu kapsamda Toyota Boshoku Türkiye ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü almaya hak kazandı. Böylece Türkiye Mükemmellik Ödülü kazanan kuruluş sayısı 63’e yükseldi.

Kurum ve kuruluşlarımıza rehberlik etmeye her zaman hazırız!

Ödül alan isimleri tebrik eden KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir de “Bu yılki kutlamalarımızı sağlık önlemleri dolayısıyla dijital platformdan gerçekleştirdik. Ödül sürecini başarıyla tamamlayarak ödül almaya hak kazanan kurumlarımızı en içten duygularla kutluyor, ülkemizdeki mükemmellik kültürünün öncüleri olarak sürdürülebilir gelişim yolunda başarılar diliyorum. KalDer olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan ilham alan EFQM modeli ile kurum ve kuruluşlarımıza sürdürülebilir değer yaratma çalışmalarında yol göstermeye, hedeflerine ulaşma yolculuğunda rehberlik etmeye her zaman hazır olduğumuzu da belirtiyorum” dedi.

Bugüne kadar 286 kuruluş başvurdu!

Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne bugüne kadar; 286 kuruluş başvurdu ve 33 kuruluş “Büyük Ödül”, 63 kuruluş “Ödül” ve 8 kuruluş da “Mükemmellikte Süreklilik Ödülü”nü almaya hak kazandı. Türkiye’de ödül alan kurum ve kuruluşlar, Avrupa’da da bu başarılarını sürdürüyor. Bugüne kadar EFQM’de de Türkiye’den katılan kuruluşlar 8 “Büyük”, 19 “Başarı Ödülü” olmak üzere toplam 27 Ödül kazandı.