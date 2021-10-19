İŞ DÜNYASINDA ÖZEL HELİKOPTERE TALEP İKİ KAT ARTTI

HELİPORT İHTİYACI KARŞILANIRSA PAZAR PAYIMIZDA BÜYÜK ARTIŞ YAKALARIZ

Özel helikopter kiralamanın dünyanın en prestijli ve hızlı ulaşım yollarından biri olduğuna dikkat çeken Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Pakır, “Özellikle de globalleşen dünyada daha çok hız gerektiren iş yaşamı içerisinde helikopterler önem kazanırken inişleri için gerekli heliportlara olan ihtiyaç da ciddi ölçüde arttı. Bu doğrultuda, heliportlar özellikle büyük şehirlerde önemli bir ihtiyaç. Son dönemlerde hem zamanı daha verimli kullanma hem de daha güvenli ve sağlıklı seyahat etmek isteyen kişi ve kurumlar helikopter kiralamaya yöneldi. Bu anlamda, şehirlerarası kısa mesafelerde hızlı bir seyahat imkânı sunan helikopterlerin Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de kullanımı yaygınlaşmaya devam ediyor” diye konuştu.

Ülkemizin özel helikopter kiralama konusunda ciddi bir potansiyel oluşturduğunu ifade eden Pakır, “Biz de kurum olarak, hava taksi, ambulans uçak, özel jet hizmetlerimizin yanı sıra helikopter kiralama hizmetimizle bu potansiyelin büyük bir parçasını oluşturuyoruz” diye ekledi.