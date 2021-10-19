İŞ DÜNYASINDA ÖZEL HELİKOPTERE TALEP İKİ KAT ARTTI
Günümüz dünyasında ulaşım ihtiyacının hızlı ve güvenli olması isteği, farklı pek çok alana talep oluşmasına zemin hazırladı. Özellikle de pandemi döneminde artan bulaş riski insanları yeni önlemler almaya yöneltti. Bu anlamda, her alanda olduğu gibi seyahatlerde de sosyal mesafe ön planda. Artık büyük şirketler ve kişiler bu doğrultuda, özel helikopter kiralama gibi uygulamalara başvuruyor. Zamanla yarışan işadamları için bugün en önemli ulaşım aracı helikopter. Özel helikopterlerin yurt içinde daha hızlı, seri ulaşım sunması oldukça büyük avantaj sağlıyor. Sağlık sektöründe de yoğun olarak talep edilen helikopterler beraberinde heliport ihtiyacını da getiriyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Pakır, iş dünyasının pandeminin de etkisiyle eskiye nazaran helikopter kiralama talebinde iki kat artış gözlendiğini belirtti…
HELİPORT İHTİYACI KARŞILANIRSA PAZAR PAYIMIZDA BÜYÜK ARTIŞ YAKALARIZ
Özel helikopter kiralamanın dünyanın en prestijli ve hızlı ulaşım yollarından biri olduğuna dikkat çeken Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Pakır, “Özellikle de globalleşen dünyada daha çok hız gerektiren iş yaşamı içerisinde helikopterler önem kazanırken inişleri için gerekli heliportlara olan ihtiyaç da ciddi ölçüde arttı. Bu doğrultuda, heliportlar özellikle büyük şehirlerde önemli bir ihtiyaç. Son dönemlerde hem zamanı daha verimli kullanma hem de daha güvenli ve sağlıklı seyahat etmek isteyen kişi ve kurumlar helikopter kiralamaya yöneldi. Bu anlamda, şehirlerarası kısa mesafelerde hızlı bir seyahat imkânı sunan helikopterlerin Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de kullanımı yaygınlaşmaya devam ediyor” diye konuştu.
Ülkemizin özel helikopter kiralama konusunda ciddi bir potansiyel oluşturduğunu ifade eden Pakır, “Biz de kurum olarak, hava taksi, ambulans uçak, özel jet hizmetlerimizin yanı sıra helikopter kiralama hizmetimizle bu potansiyelin büyük bir parçasını oluşturuyoruz” diye ekledi.