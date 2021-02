İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi Final Toplantısı Gerçekleşti

Projenin koordinatörünü yürüten KAGİDER Başkanı Emine Erdem: “Kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi adına 18 yıllık tarihimizin en kapsayıcı ve en önemli projelerinden birini yürütmüş olmaktan büyük gurur yaşıyoruz. Kamu sektörü, yerel yönetimler ve özel sektörün tedarikçileri arasında, liyakat ve yeterlilikleri bulunan kadın girişimcilerin rekabette eşit biçimde yer almasını sağlayacak ve/veya teşvik edecek yasal düzenlemeler ve yasa önerimizin hayata geçmesi için yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Koordinatörlüğünü KAGİDER’in yaptığı KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesinin kapanış toplantısı 12 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşti.

Dijital olarak gerçekleşen etkinlikte T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik konuşmalarıyla destek verdi.

Etkinlikte konuşan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin: “Kadının toplumsal sorunları üzerine çalışmak uzun bir yolculuk ve bu uzun yolculukta gelinen noktanın ne kadar kıymetli olduğunu yeniden hatırladım. Hem yerelde hem kamuda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığa dair gelinen noktayı hukuki yönden değerlendiriyorsak bunlar ilerlediğimizi gösteriyor ve bunu ilerleten sizlersiniz.”

Projeyi yakından takip eden katıldığı etkinlikte T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “ Ben inanıyorum ki İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı gibi çalışmalar insanı ve toplumu imar eden hayati öneme sahip büyük bir iş değeri taşıyor. Bu anlamda da her birinizi bu dayanışma ruhundan dolayı da ayrı ayrı kutluyorum, tebrik ediyorum. Aile Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı olarak her daim yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim. Son 18 yılda artık kadınlarımızn ve kız çocuklarımızın daha fazla bılımde, sanatta, sporda, eğitimde, ticarette oldugunu görüyoruz ve her daim dünyaya insanlığa değer katan kadınlarımıza da minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bakanlık olarak en önem verdiğimiz konulardan birisi hem kadınlarımızın hem çalışma hayatında olması hem kadın girişimci sayısının artırılması hem de kadınların iş ve aile hayatı arasındaki uyumu güçlendirmek” mesajlarını verdi.

Emine Erdem: 18 yıllık tarihimizin en kapsayıcı projesi

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren KAGİDER Başkanı Emine Erdem: “Kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi adına 18 yıllık tarihimizin en kapsayıcı ve en önemli projelerinden birini yürütmüş olmaktan büyük gurur yaşıyoruz. Projemizin ana hedefi kadın girişimciler ve kadın girişimci örgütleri arasında bir iletişim ve dayanışma ağı oluşturmak, iş dünyasındaki kadınların gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmalarını ülkemizdeki kadın girişimcilerin, üreticilerin bir platformda toplanması ve bu platformun kamu ve özel sektörün mal ve hizmet alımlarında değerlendirebilecekleri bir kaynak olmasıydı. Diğer hedeflerimiz kamu ihalelerinden kadın girişimcilerin daha fazla pay alabilmesi için yasa önerisini hazırlamak, İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projemiz ile güçlendirdiğiniz www.ticaretinkadinlari.com Web platformumuz ve mobil uygulaması ile Türkiye’deki tüm girişimci kadınların kamu ve özel sektörün mal ve hizmet satın almak için ulaşabilmeleri sağlayacak güçlü bir araç yaratmaktı.

Ankara’daki proje lansmanımızın ardından 34 ilden kadın girişimci derneğinin başkanı ile, sonrasında Gaziantep, Samsun, Antalya, İzmir, Diyarbakır, Kayseri, Denizli ve Van’daki kadın girişimciler ile istişare toplantıları gerçekleştirdik. 8 ilde gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarında 400’e yakın kadın girişimci ile bir araya geldik.

Kadın girişimcilerle gerçekleştirdiğimiz toplantıların yanı sıra Ticaret Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KSGM, Kamu İhale Kurumu, Bankalar Birliği, Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı, Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’ndan uzmanlar, STK temsilcileri, üniversitelerden akademisyenler ile kamu ihalelerinde kadın girişimcilerin daha fazla yer alması için çalıştaylar düzenledik.

Tüm bu toplantılar akabinde değerli hukuk danışmanlarımızın hazırladığı yasa tasarısını Ticaret Bakanımıza, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza, Maliye ve Hazine Bakanımıza, Belediyeler Birliği Başkanımıza, DMO Genel Müdürü’ne, KSGM, SGK, İşkur, Hukuk ve Çalışma Genel Müdürlüğüne birebir toplantılarda sunma fırsatını yakaladık, geri bildirimlerini aldık. Diğer taraftan, aralık sonu düzenlediğimiz 2 günlük online çalıştayda Türkiye’nin dört bir yanından kadın girişimci dernek temsilcileri ile yerel modelleme ve belediyeler için önerilerimiz üzerine çalıştık.

Projemiz kapsamında dünyadaki kamu ihalelerinde kadın tedarikçiler için uygulamaları detaylı bir şekilde araştırdık ve bir iyi örnekler kitapçığı da hazırladık. Sivil Toplum Kuruluşları için kapasite gelişim eğitimlerini hazırladık ve KAGİDER’İn online eğitim platformu kagiderpusula’ya entegre ettik. Son olarak da dün ve evvelki gün düzenlediğimiz İş Dünyasında kadın iletişim ağı sanal fuarına iki günde 31.000 giriş oldu, fuar alanında yer alan dernek tanıtım stantlarını binlerce kişi ziyaret edip derneklerin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi oldu.”

KAİSDER Başkanı Göknur Atalay: "İşbirliğinin güç birliğini doğuracağı inancıyla bu projemizde de üç sivil toplum örgütü olarak el ele vererek Türkiye yi kapsayan bir bütün oluşturmak hedefini taşıyarak yol aldık. Pek çok projemiz ile bir bağ kurduğumuz ve başarılı sonuçlara imza atacağına inandığımız bu projemizi başarı ile tamamlamış gibi görünsek de; asıl, projemiz bundan sonra gerek ticaretin kadınları portalı ile gerekse de yasal düzenlemeleri ile yeni başlamaktadır.

BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu : " Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi büyük işIeri ve önemli atılımları; ancak birlikte çalışma ile elde edebiliriz. ,Bizler de İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi ile iki yıl önce önemli bir atılıma başladık ve müthiş çıktılarla da büyük bir işi geride bırakıyoruz.”

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Atik: “Pek çok projemiz ile bir bağ kurduğumuz ve başarılı sonuçlara imza atacağına inandığımız bu projemizi başarı ile tamamlamış gibi görünsek de; asıl, projemiz bundan sonra gerek ticaretın kadınları portalı ile gerekse de yasal düzenlemeleri ile yeni başlamaktadır.”