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İş dünyası yeni ekonomi paketi için ne diyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele tedbirleriyle ilgili ekonomi paketini açıkladı. 60 milyar TL'lik üç yeni destek paketi özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimi noktasında kritik öneme sahip. İhracatçı sektörler ve iş dünyası açıklanan yeni ekonomi paketini nasıl değerlendirdi? İşte yanıtı...

İş Dünyası 13.02.2022, 19:24
İş dünyası yeni ekonomi paketi için ne diyor?

ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan:

“Üretim, istihdam ve ihracatla büyümeyi odak noktasına alan ülkemizin sanayisi için önemli bir paket. İhracatçı sektörlerimizin bel kemiği olan KOBİ’lerimizin finansmana kolay erişimi açısından önemli fırsatlar içeriyor. Üretmek isteyen, daha da önemlisi ürettiğini dış pazarlara satarak ülkeye döviz girdisi sağlamak isteyen ihracatçı sektörlerimiz için KDV reformu da büyük önem taşıyor. Bunu da başarabilirsek küresel ekonominin daraldığı bu dönemi en az hasarla atlatacağımızı düşünüyorum.”

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu:

“Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yeni ekonomi paketini son derece yerinde buluyorum. Özellikle 24 ay geri ödemesiz kredi paketi finansmana erişimde zorlanan KOBİ’lerimiz için can suyu olacaktır. Demir ve demir dışı metaller sektörünün gerçek kahramanları olan üretici firmalarımızın ihracat yolunu ne kadar açarsak ülkemiz o kadar kazanmış olur.”

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar:

“60 milyar TL'lik üç yeni destek paketi özellikle ihracatçı sektörlerimiz açısından büyük öneme sahip. 24 ay geri ödemesiz 96 ay vadeli kredi paketi finansman açısından firmalarımıza nefes aldıracak. Yatırıma ve üretime teşvik eden bir ekonomi paketi. Tüketerek değil, üreterek büyümek isteyen ülkemiz için hayırlı olsun.”

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger:

“Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yeni ekonomi destek paketi ihracatçı sektörleri, özellikle de KOBİ'lerimizi çok yakından ilgilendiriyor. Ülkemiz sanayisinin üretim potansiyeli görünenden çok daha fazla. Potansiyelimizin aşağıda kalmasının en büyük nedeni finansmana ulaşımdaki zorluklar. 60 milyar TL'lik üç yeni destek paketi bu noktada üretici KOBİ'lerimize nefes aldıracak. İhracatla büyümek isteyen ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

#Talha Özger #Erkan Uçar #Çetin Tecdelioğlu #ekonomi #paket #ihracat
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