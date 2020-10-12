İŞ DÜNYASI LİDERLERİNİN TEMEL ENDİŞESİ İŞSİZLİK

Marsh & McLennan Şirketler Grubu ve Zurich Sigorta Grubu’nun destekleriyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan ‘Bölgesel Riskler 2020' başlıklı interaktif haritasına göre, 2019 yılının en önemli endişesi olarak görülen ekonomik/mali riskler bu yıl üçüncü sıraya gerilerken işsizlik küresel olarak iş dünyası liderlerinin ana endişe kaynağı oluyor. Doğal afetler, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem çöküşü gibi iklim ile ilintili riskler de listede üst sıralara çıkıyor. 128 ülkeden 12.000'den fazla iş liderinin katıldığı ‘Bölgesel Riskler 2020' anketi kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir ekonomileri, toplumları ve iş yerlerini şekillendirmeyi amaçlıyor.

Bulaşıcı hastalıklar listede 28 sıra ilerlerken, Güney Asya hariç tüm bölgelerde ilk 10'da yer alarak en çok tekrarlayan ikinci risk oldu. Doğu Asya ve Pasifik, Avrasya, Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kuzey Amerika, Güney Asya, Sahra-altı Afrika bölgelerini inceleyen anket, terörist saldırıları, aşırı hava olayları, devletlerin çöküşü veya krizi dahil olmak üzere 30 riski sıralıyor.

En büyük riskler çoğunlukla ekonomi ile ilgili olsa da, iklimle ilgili riskler bu yıl daha fazla endişeye neden oluyor. Doğal afetler yedi basamak yükselirken, olağanüstü hava olayları beş basamak, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem çöküşü sekiz basamak ve iklim değişikliğinin iyileştirilmesi ve uyum çabaları konusunda başarısızlık iki basamak yükseldi. Diğer önemli değişiklikler arasında altı basamak gerileyen insan kaynaklı çevresel felaketler, yedi basamak gerileyen şehir planlamalarındaki başarısızlık ve dokuz basamak gerileyen terörist saldırılar yer alıyor.

Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Saadia Zahidi konu ile ilgili açıklamasında “Pandeminin neden olduğu istihdam aksaklıkları, artan otomasyon ve daha yeşil ekonomilere geçiş, işgücü piyasalarını temel olarak değiştiriyor. Krizden çıktığımızda, liderlerin yeni işler yaratma, geçim ücretlerini destekleme ve yarının işgücü piyasalarındaki zorluklara göğüs gerecek sosyal güvenlik ağlarını yeniden tasarlama konusunda kayda değer bir fırsata sahip olacaklar” ifadelerini kullandı.

Marsh Global CEO’su ve Başkanı John Doyle konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle açıkladı: “COVID-19 krizi, kurumsal dayanıklılığa ışık tuttu. Şirketler geleceği planlarken, risk ve dayanıklılık düzenlemelerini önemli müşteri ve işgücü davranış değişikliklerinin damga vurduğu bir tehdit ortamı ile eşleştiriyorlar. Tıpkı ekonomi ve iklim endişelerinin firmaların iş planlarına yeniden odaklanmasını gerektireceği gibi, dijital altyapılara daha fazla bağlanılması, siber risklerde belirgin bir artışa neden olacaktır. Kurtarma planlarını en iyi hale getirmek ve gelecekteki krizler karşısında daha dayanıklı olmak için şirketlerin faaliyet gösterdikleri iş modellerine göre daha fazla hazırlık yapmaları gerekecek.”

Zurich Sigorta Grubu Riskten Sorumlu Başkan Peter Giger, “COVID-19 bizi mevcut kriz çözüldükten sonra bile uzun süre devam edecek belirli uzun vadeli risklerden uzaklaştırıyor. Ancak pandemi aynı zamanda birçok kurumun öncelikleri yeniden değerlendirmesine yol açan olumlu etkiye de sahip. Umarım bu, şirketlerin risk dayanıklılık stratejilerini daha ileriye taşımasını ve iklim değişikliği gibi varoluşsal risklerle mücadele etmek için kararlı ve etkili eylemler almalarını sağlar” açıklamalarında bulundu.

SK Grup Toplumsal Değerler Komite Başkanı Hyung Hee “Küresel salgın, ekonomilerimize ve toplumlarımıza tarifsiz zararlar verdi. Asya'daki iş dünyası liderleri, Forum'un anketine verdikleri yanıtta bu riski fark ettiler ve bulaşıcı hastalıkları bölge için bir numaralı risk ilan ettiler. Girişimin yeni ortakları olarak, iş liderleri ile bu iş liderlerinin çok paydaşlı toplulukları arasındaki bağlantıları daha iyi anlamak için çalışıyoruz. Halihazırda bildiğimiz şey ise pandemi, finansal riskler ve iklim değişikliğinin kesişen riskleriyle mücadele etmenin yeni normalin temel taşı olacağıdır” dedi.

Bölge Risk #1 Risk #2 Risk #3 Risk #4 Risk #5 Küresel İşsizlik Bulaşıcı hastalıkların yayılması Ekonomik/mali riskler Siber saldırılar Sosyal karışıklıklar Doğu Asya ve Pasifik Bulaşıcı hastalıkların yayılması Varlık balonları Doğal afetler Bölgesel / devletlerarası çatışmalar Siber saldırılar Avrasya Bulaşıcı hastalıkların yayılması Bölgesel/ devletlerarası çatışmalar Sosyal karışıklıklar Ekonomik/mali riskler Devletlerin çöküşü veya krizi Avrupa Bulaşıcı hastalıkların yayılması Siber saldırılar İşsizlik Ekonomik/mali riskler Varlık balonları Latin Amerika ve Karayipler Kamu yönetimi zafiyetleri İşsizlik Sosyal karışıklıklar Ekonomik/mali riskler Bulaşıcı hastalıkların yayılması Orta Doğu ve Kuzey Afrika Enerji fiyatları Ekonomik/mali riskler Bulaşıcı hastalıkların yayılması Yönetilemez enflasyon Siber saldırılar Kuzey Amerika Siber saldırılar Bulaşıcı hastalıkların yayılması Veri dolandırıcılığı ve hırsızlığı Doğal afetler Varlık balonları Güney Asya İşsizlik Teknolojilerin yanlış kullanımı Enerji fiyatları Sosyal karışıklıklar Kamu yönetimi zafiyetleri Sahra-altı Afrika İşsizlik Kamu yönetimi zafiyetleri Altyapıların çöküşü Bulaşıcı hastalıkların yayılması Enerji fiyatları

‘Bölgesel Riskler 2020' dokümanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://weforum.ent.box.com/s/ y1nfylx5uzysoed0z1zw3gnvag547t h3/file/727325607915?sb=/ details