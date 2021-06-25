İş dünyası kısa çalışma ödeneği uzatılsın diyor

Salgında istihdamı ve üretimi korumaya yönelik en önemli araçlardan biri olan kısa çalışma uygulaması 31 Haziran tarihi itibariyle sona erecek. İş dünyası bakanlıklara yönelik temaslarında sürenin yılsonuna kadar uzatılması yönünde taleplerini ilettiler. Hükümet üyelerinden şu ana kadar net bir yanıt alamadığını belirten iş dünyası temsilcileri, uzatma talebinin sadece salgın nedeniyle ortaya çıkan talep sıkıntıları olmadığını, hammadde ve özellikle çip krizinin çok sayıda sektörde üretim yapmayı engelleyecek düzeye geldiğini belirttiler.

Kısa çalışma uygulamasının uzatılmasına ilişkin Kasım 2020’de yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na 30 Haziran’a kadar yetki verilmişti. Kanuni olarak bu yetki dolmuş durumda. Kısa çalışma uygulamasının uzatılması için yasal düzenleme gerekiyor. Uygulamaya yönelik genel bir mutabakat olduğu için TBMM’ye bu yönde bir teklif gelmesi durumunda kolaylıkla yapılabileceği belirtiliyor.

Sorun sadece talep değil

DÜNYA’ya bilgi veren iş dünyası temsilcileri, kısa çalışma uygulamasına yönelik taleplerini iletirken genel bilgi verdiklerini de vurguladılar. Bu kapsamda özellikle çip krizinin yarattığı sıkıntının küresel boyutta olduğu ve tedarik süreçlerini bozduğu kaydedildi. Türkiye özelinde, gelecek dönemde salgının etkisinin azalmasının talepte istenen ölçüde hareketlendirme yaratmayabileceği, bunun da ötesinde talep oluşsa dahi Türkiye’nin kilit çok sayıda sektöründe çip ve hammadde sorunları nedeniyle üretimin zorlanacağı bilgisinin iletildiğini vurguladılar.

Çip krizinin uzun süredir otomotiv sektörü ile birlikte anıldığını ancak oluşan tedarik süreçleri sıkıntılarının özellikle son tüketiciye üretim yapan çok sayıda imalat sanayii kolunda sorun bulunduğunu belirten temsilciler, “Bu sorunun üstesinden ne zaman gelinir tam olarak bilinmiyor. Talep olsa dahi üretimde sıkıntılar yaşanabilir. Herkes farkındadır diye düşünüyoruz, sanayinin geçen dönemden kalan sorunlarının kısa sürede, birden bire ortadan kalkması söz konusu değil” görüşünü vurguladılar. Hükümette muhataplarına bu sorunları aktardıklarını belirten temsilciler, henüz net bir yanıt alamadıklarını vurguladılar.(kaynak:dunya.com/Mehmet Kaya)