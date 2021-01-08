İş Bankası'ndan Adnan Bali açıklaması

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin 10 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılmayı planladığı belirtiliyor. Adnan Bali'nin bankadan ayrılacağı yönündeki söylentilerin gündeme gelmesiyle İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürlüğü Adnan Bali’nin ev sahipliğinde bir basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı. 6 Ocak 2021 tarihinde İş Bankası Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilecek. Bu toplantıda Adnan Bali’nin istifa kararını açıklaması bekleniyor.

ADNAN BALİ KİMDİR?

Adnan Bali 1962 yılında İslahiye, Gaziantep'te doğdu. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu1986'da Türkiye İş Bankası'na 1986 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 1994 yılına kadar 8 yıl boyunca bu görevde bulundu. Daha sonra aynı bankada çeşitli pozisyonlarda müdürlük ve müdür yardımcılığı yaptı ve 2006 yılında genel müdür yardımcısı olarak atandı. Bu görevde 5 yıl kaldıktan sonra Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ersin Özince'nin yerine, 2011 yılında Genel Müdür olarak atanmıştır.