İş Bankası'nda Adnan Bali görevini Hakan Aran'a devredecek

10 yıldır İş Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Adnan Bali'nin istifa kararının ardından, finans kulislerinde konuşulanlara göre görevi Hakan Aran devralacak.

Uzun yıllar bankada Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Hakan Aran'ın Genel Müdürlüğü yarın yapılacak basın toplantısında açıklanacak.

Sözkonusu değişikliğin Adnan Bali'nin, 10 yıldan bu yana sürdürdüğü görevinden ayrılma kararı alması üzerine gerçekleştildiği belirtliyor. İş Bankası kaynakları, istifa iddialarını yalanlarken, değişikliğe ilişkin sürecin ayrıntıları yarınki toplantıda yanıtlanacağı belirtildi.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, yarın (6 Ocak 2021) bir basın toplantısı düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.



Hakan Aran kimdir?



1968 yılında Antakya’da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş, 2000 - 2001 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme yüksek lisans programını tamamlamıştır. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Bankacılık Doktorası yapmakta olan Aran, evli ve üç çocuk babasıdır.



1990 yılında İş Bankası'nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü olmuş, 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.



Operasyonlardan, Dijital Bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Banka'nın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, İş Bankası Rusya YK Başkanlığı, Anadolu Sigorta YK Başkan Vekilliği, Türk Telekom YK üyeliği görevlerinde bulunmuş, halen SoftTech, LiveWell, GullsEye şirketlerinin YK Başkanı, Munzam Sandık Vakfı YK üyesi ve İş Bankası'nda teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Kaynak: https://www.finansgundem.com/haber/is-bankasinda-adnan-bali-gorevini-hakan-arana-devredecek/1541119