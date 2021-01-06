İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevini neden bırakıyor?

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali düzenlediği basın toplantısı ile mart ayı sonunda görevini bırakacağını açıkladı.

Bali, yaptığı açıklamada, "Genel müdürlük görevimi mart sonunda yapılacak genel kurulda bırakacağım. Uygun görülürse yönetim kurulunda göreve devam edeceğim. Böyle bir kural olmasaydı da ayrılmayı düşünüyordum. 35 yıl kuralı işledi, görevden ayrılmam sürpriz değil" ifadelerini kullandı.

ADNAN BALİ KİMDİR?

1962 yılında İslahiye'de doğan Adnan Bali, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Bali, 1994 yılında Müdür Yardımcısı olarak Fon Yönetimi Müdürlüğü'ne atanmıştır.

Aynı Müdürlükte 1997 yılında Birim Müdürlüğüne, 1998 yılında Bölüm Müdürlüğüne yükseltilen Sayın Bali, 2002 yılında Şişli Şubesi Müdürü, 2004 yılında ise Galata Şubesi Müdürü olarak atanmıştır.

30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilen Adnan Bali, 1 Nisan 2011 tarihinde İş Bankası'nın 16. Genel Müdürü olarak atanmıştır.