İş arayan kadın adaylara 7 tavsiye

Neredeyse her hafta hatta her gün kadınların yaşadığı zorlukları, uğradıkları tacizleri ve hayatlarını kaybettiklerini duyuran haberleri okuyor ve izliyoruz. Kadınların iş arayış sürecinde yaşadığı zorluklar da maalesef devam ediyor. Sorunların kaynağı yok edilinceye kadar kadınlar kendi kendilerine önlem almak zorunda bırakılıyor. Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş, iş arayan kadın adaylara, herhangi bir taciz ya da sorunla karşılaşmalarını önleyebilmek için yedi öneri sıraladı. Kadınların iş arayış süreçlerini kolaylaştırmak için çalışmalarını yürüten 24 Saatte İş, kadınların iş arama süreçlerinde maruz kaldığı taciz olaylarını önlemek için daha önce de ‘uyku modu’ özelliğini devreye almıştı. Bu mod sayesinde uygulama üzerinden iş arayan kadınlar isterlerse ‘uyku modu’ özelliğini devreye sokarak akşam 21.00 ile sabah 08.00 saat aralığında işverenden mesaj almamayı tercih edebiliyorlar. Gönderilen mesajları bu saatler dışında görüntüleyebiliyorlar. Ayrıca, 24 Saatte İş’in yapay zekâ kullanarak yarattığı algoritma sayesinde sisteme gelen şirketlerle ilgili pek çok veri sistem tarafından analiz ediliyor. Problem olma ihtimali tespit edilen şirket anında sistem dışı bırakılıyor. İşverenler kadınlara rahatsız edici mesajlar attığında yapay zekâ sistemi tarafından otomatik olarak tespit edilip, Böylelikle, kadın adayların rahatsız edici bir durumla karşılaşmadan potansiyel sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. İşveren anında sistem dışı bırakılıyor. 24 Saatte İş’in iş arayan kadın adaylar için hazırladığı yedi öneri ise şöyle:

Başvuru yapacağınız portalları iyi seçin: Öncelikle iş başvurusu yapacağınız portalları iyi seçmeniz, buraların güvenilir yerler olmasına dikkat etmeniz gerekir. En etkin yöntemlerden biri özellikle mobil kanallar için Google Play ve App Store yorumlarını okumak. Bu mecralarda portalların kullanıcı ile olan etkileşimi portalların kullanıcılarına yaklaşımlarını çok net ortaya koyuyor. Şikayetvar ve benzeri sitelerde yapılan olumsuz yorum sayılarını, şirketin şikâyetlere verdiği cevapları mutlaka okuyun. Jenerik cevaplarla her soruna aynı şekilde ve mekanik yaklaşan, otomatik cevap veren şirketlere mesafeli durun.

Sistem üzerinden mesajlaşın: Başvuru yaptığınız şirket ile mutlaka sistem üzerinden mesajlaşın. WhatsApp veya farklı mecralarda yapılan mesajlaşmalar sorunu tespit etmeyi imkânsızlaştırıyor.

İş görüşmesine gitmeden önce şirketi araştırın: Başvuru yapılan şirketi Google’da aratın ve randevuya gitmeden önce mutlaka şirketin Google’da varlığından emin olun. Küçük işletmeler için varsa Google’daki şirket telefonundan ulaşıp randevu detaylarınızı ve size randevu veren kişiyi şirket ile teyit edin.

Şüpheli bir durumda portalla iletişime geçin: İçinize sinmeyen, şüpheli bir durumda portalla iletişime geçip portala soru sorun ve karşınızda muhatap bulup bulamadığınıza bakın. Eğer telefonlarınız cevapsız kalıyorsa, şikâyetlerinize, e-postalarınıza dönülmüyorsa bu mecraların takibi zayıf demektir. Mutlaka uzak durun.

Mesai saatleri dışındaki aramaları reddedin: Mesai saatleri dışında mesajlaşmayın ve gelen arama taleplerini kesinlikle kabul etmeyin. Şirketlerin yaklaşımı ve bakış açısındaki ciddiyeti ortaya koyan en önemli faktörlerden biri iletişim kurma biçimleri. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Gecenin bir vakti arayan bir şirket, kuvvetle muhtemel sonrasında sorun yaşama potansiyeliniz olan bir müessesedir. Uzak durun.

Konuşma diline ve uzunluğuna dikkat edin: Lüzumsuz bir samimiyet içeriyorsa ve başlangıçta bir laubalilik sinyali geliyorsa şirketi bloklayın ve konuşmayı kesinlikle uzatmayın. Konu sadece iş görüşmesi olduğunda mesajlaşma uzunluğu genellikle birkaç satır sürüyor ve sonrasında randevu adımına geçiliyor. Eğer sorular uzuyor ve kişisel alana giriyorsa da kullanıcıyı mutlaka bloklayın ve hemen portala incelenmesi için şikâyet edin.

Bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın: Son olarak; banka bilgisi, TC kimlik gibi bilgilerinizi iş görüşmesini sonuçlandırmadığınız kimseye asla vermeyin. Sizden iş güvencesi adı altında ücret talep eden şirketler olursa mutlaka ve mutlaka portalla görüşün ve ilanın kapatılması konusunda uyarıda bulunun.

“Kadınların sadece yüzde 30’u iş yaşamının içinde”

24 Saatte İş’in kurucu ortağı Gizem Yasa, kadınların iş arayışlarını güvenle yapabilmeleri için portalların, şirketlerin ve tüm işverenlerin bu konuya hassasiyetle yaklaşmaları gerektiğini belirterek şunları söylüyor:

“24 Saatte İş olarak ilk günümüzden beri üstlendiğimiz misyon iş bulma sürecinde güvene aracılık etmek. İki kelimeyle özetlediğimiz bu hedefi gerçekleştirmek tahmin edilenden çok daha karmaşık ver zor. Dört yıldır tüm ekibimizle verdiğimiz çaba ve geliştirdiğimiz teknolojik altyapı, yapay zekâ kullanan algoritmalarımız ve moderasyonumuz sayesinde sözümüzün arkasında duruyor olmak belki de başardığımız en önemli iş. Türkiye’de kadınların istihdama olan katılımının azlığı dikkat çekiyor. Çalışabilir kadın nüfusun sadece yüzde 30’u iş yaşamının içinde. Bu istatistikleri görünce kadınların bu konuda daha fazla yüreklendirilmesi gerektiği hissediliyor. Fakat önce bu konunun temeline inmek gerekiyor. Aile ve eş baskısı ve bu konulardaki önyargı en önemli etkenlerden. Fakat ikinci en büyük etken henüz iş arama süreçlerinde maruz kalınan olumsuz deneyimler. Henüz işe yerleşmeden bile güvenliğini tehlikede hissedip iş yaşantısı ile ilgili daha ilk adımlardan önyargı geliştiriliyor ve buradaki kaygı ve önyargı tamamen haklı sebeplerden. Eğer daha fazla kadını sahada, servis sektöründe görmek istiyorsak tüm ekosistem olarak sorumluluk alıp sürecin kadınlar nezdinde sorunsuz yürümesi için bizim kadar hassas olunması gerekiyor. Portalların, şirketlerin ve işverenlerin aynı hassasiyeti sahiplenmesi lazım.”

“Uyku modu özelliğimiz devrede”

24 Saatte İş olarak iş arayan kadın adayların iş arama süreçlerini kolaylaştıracak ve güvenle iş aramalarını sağlayacak birtakım çalışmalar yaptıklarını belirten 24 Saatte İş’in kurucu ortağı Mert Yıldız ise şunları anlatıyor:

“Şüpheli şirketleri önden bulup, henüz sistem üzerinde sorunlu bir hareket yapmadan tespit eden yapay zekâ algoritmasını oluşturduk. Böylece konu bir şikâyete dönüşmeden, kimse zarar görmeden şirket şüpheli ise direkt olarak sistemde pasifleştiriliyor. En ufak bir problem potansiyeli gördüğümüzde şirketleri askıya alıp şirketle iletişime geçiyoruz. Kontrol mekanizmamızdan geçemeyen şirketlerin ilanlarını devre dışı bırakıyoruz ve bir daha ilan açmalarını engelliyoruz. Geliştirdiğimiz ‘uyku modu’ özelliğiyle kadın adayların akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında mesaj ve arama almasını engelliyoruz. En yeni devreye aldığımız özellik olan onaylı şirket özelliği ile de sürekli iletişimde olduğumuz, yaklaşımına ve güvenilirliğine onay verdiğimiz şirketleri önceliklendiriyoruz ve adaylarla paylaşıyoruz. Her geçen gün deneyimi tüm kullanıcılarımız için mükemmelleştirmek ve ‘güvene aracılık’ misyonumuzun arkasında durmak için gelişmeye devam ediyoruz. Çünkü her bir kullanıcımıza 24 Saatte İş olarak tüm samimiyetimizle çok değer veriyoruz.”