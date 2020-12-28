İş adamı Bülent Kaya: “pandemiden az etkilenen sektör gayrimenkul oldu”

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Kurucu Üyelerinden Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Bülent Kaya pandeminin gayrimenkul sektörünü diğer sektörlere göre daha az etkilediğini ve bu süreçte lokomotif olarak devam ettiğini açıkladı.

Hemen hemen her sektörü büyük ölçüde etkileyen pandemide gayrimenkul sektörü olumlu ivme yakaladı. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yine en iyi yatırım aracı olarak insanlar gayrimenkulü tercih etti. Azka ailesi olarak turizm müzik ve inşaat sektöründe hizmet verdiklerini belirten Bülent Kaya: “Pandeminin eksi yönde en az etkilenen sektörlerden biri de gayrimenkul sektörü oldu. Anadolu yakası Bağdat caddesi civarında 1969 yılından itibaren faaliyet göstermekteyiz. Butik inşaat projeleri üretiyoruz. Pandemi süreci insanları bahçeli teraslı konutlara yöneltse de sektöre çok büyük etkisi olmadı. Bu dönemde sektör lokomotif olmaya devam etti ve ediyor.” dedi.

Pandemiden dolayı değişen tüketim ve ihtiyaç taleplerinin gayrimenkul sektörüne de yansıdığını vurgulayan Kaya; insanların ofislerini evlerine taşımasıyla birlikte daha büyük ve oda sayısı fazla olan evlere taleplerin arttığını söyledi.

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