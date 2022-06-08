Ipsos’ta Yeni Atamalar

Ahu Şendilmen’in transferinin ardından Tüketici Panelleri Hizmet Birimi’nin Liderliğine Pelin Halaçoğlu Arnau getiriliyor. Tüketici Panelleri, Türkiye temsili bir tüketici örneklemi üzerinden birçok kategorideki satın alma ve tüketim bilgilerini düzenli olarak izliyor. Panel, tüm demografik kategoriler ve perakende kategorilerindeki tüketici davranışlarına kapsamlı bir bakış sağlıyor.

Pelin Halaçoğlu Arnau’dan boşalan Senior Client Officer pozisyonuna ise yine şirket içinden bir isim Gülin Eraydın atanıyor. Eraydın, belirli kilit müşterilerin yönetiminin yanı sıra Tüketici Panellerinin şirket entegrasyonunda görev alacak, bu alanda projeleri de yönetecek.

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik atamalarla ilgili şu değerlendirmeleri iletti: “Terfi eden yönetici arkadaşlarımızın her biri şirketimizde junior olarak işe başladılar ve birlikte çalıştığımız yıllar içinde gösterdikleri tutum, azim, çaba ve verdikleri emekle şirketimizin sunduğu olanakları harmanlayarak kariyerlerinde yükseldiler.

Bu heyecanlı gelişmelerin tüm çalışma arkadaşlarımıza da ilham vereceğini düşünüyorum.

Ipsos’un her kademede çalışan arkadaşımıza sunacağı çok şey var. Her çalışanımız bizim için birer yıldız adayı. Atamaları gerçekleşen üç parlak yıldızımıza teşekkür ediyor yeni görevlerinde canı gönülden başarılar diliyorum.”

Ahu Şendilmen Hakkında

Ahu Şendilmen, Ankara Gazi Anadolu Lisesi ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği eğitiminin ardından, kısa bir Garanti Bankası tecrübesi ertesi 2004 yılında Tüketici Panellerinde Junior Client Consultant olarak Ipsos’a katıldı. Çeşitli kademelerde pek çok yerel ve uluslararası müşteriye başarı ile hizmet verdi ve aynı zamanda iş geliştirme sorumluluğunu üstlendi. 2014 yılında yeni vizyonu ile Ipsos Tüketici Panellerinin yurtdışında yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yürüttü

Pelin Halaçoğlu Arnau Hakkında

Pelin Halaçoğlu Arnau, Kadıköy Anadolu Lisesi ve ardından Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü tamamlayarak 2006 yılında Ipsos Tüketici Panelleri’nde Junior Client Consultant olarak çalışma hayatına başladı. 2015 yılına kadar aynı birimde çeşitli kademelerde birçok yerel ve global müşterinin sorumluluğunu üstlendi, aynı zamanda panel verilerinin daha etkin kullanımını sağlamak üzere pek çok proje yürüttü. 2013-2014 yıllarında Sabancı Üniversitesi Executive MBA programını tamamlayarak yüksek lisansını da alan Halaçoğlu Arnau, 2015 yılında Ipsos Partnering & Strategic Insight ekibinde Direktör olarak farklı bir sorumluluk üstlendi ve kilit müşteri programının oluşturulmasında görev aldı. 2018 yılında Ipsos Client Organisation ekibinin kurulmasıyla birlikte Senior Client Officer olarak Ipsos’un çeşitli ve en değerli müşterilerine üst seviye memnuniyet ile hizmet verdi.

Gülin Eraydın Hakkında

Gülin Eraydın, Üsküdar Anadolu Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Münih Teknik Üniversitesi -Tüketici Bilimi/Pazar Araştırmaları Bölümü’nde tamamladı. Kısa bir süre Method Araştırma Şirketi’nde çalıştıktan sonra Eraydın, 2010 yılında Ipsos Tüketici Panelleri’nde Junior Client Consultant olarak göreve başladı. 2013-2015 yılları arasında Unilever CTI ekibinde çalıştıktan sonra 2015’te tekrar Ipsos’a dönerek Tüketici Panelleri’nde yerel ve global müşterilerin sorumluluğunu alarak ekip yönetti. 2018 yılından bu yana da Direktör olarak Tüketici Panelleri’nde görev almaktaydı.