İpek Mobilya İstanbul Mobilya Fuarı’nda Yeni Modelleriyle Ziyaretçilerden Tam Not Aldı

1991 yılında üretim faaliyetine başlayan ve mobilya sektöründe planlı ve seri üretimin öncü markası olan İpek Mobilya İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergilediği ürünlerle ziyaretçilerden tam not almayı başardı.

Koltuk takımlarından kanepeye, yemek odasından genç odasına, yatak odasından yatak çeşitlerine, bazalardan diğer ürünlere kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken İpek Mobilya, fuarı ziyaret eden yerli ve yabancı katılımcıların beğenisini topladı.

Fuar boyunca önemli iş anlaşmalarına da imza atan İpek Mobilya Dış Ticaret Müdürü Bora Bayazıt'a mikrofon uzattık. Bayazıt, markanın faaliyetlerini ve hedeflerini Ekovitrin'den Ali Karabaş'a anlattı.