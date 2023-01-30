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İpek Mobilya İstanbul Mobilya Fuarı’nda Yeni Modelleriyle Ziyaretçilerden Tam Not Aldı
24-29 Ocak'ta Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak gerçekleşen ve Türk fuarcılık tarihinin en büyük fuarı olan IIFF 2023 İstanbul Mobilya Fuarı, mobilya sektörünü iki ayrı fuar merkezinde buluşturdu.
İş Dünyası 30.01.2023, 09:49 30.01.2023, 10:07
1991 yılında üretim faaliyetine başlayan ve mobilya sektöründe planlı ve seri üretimin öncü markası olan İpek Mobilya İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergilediği ürünlerle ziyaretçilerden tam not almayı başardı.
Koltuk takımlarından kanepeye, yemek odasından genç odasına, yatak odasından yatak çeşitlerine, bazalardan diğer ürünlere kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken İpek Mobilya, fuarı ziyaret eden yerli ve yabancı katılımcıların beğenisini topladı.
Fuar boyunca önemli iş anlaşmalarına da imza atan İpek Mobilya Dış Ticaret Müdürü Bora Bayazıt'a mikrofon uzattık. Bayazıt, markanın faaliyetlerini ve hedeflerini Ekovitrin'den Ali Karabaş'a anlattı.