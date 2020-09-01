IPARA’NIN YENİ GENEL MÜDÜRÜ BURHAN ELİAÇIK OLDU
Kurulduğu 2012 yılından itibaren dijital ödemenin yaygınlaşması için kredi ve banka kartlarının online ödemelerde kullanılmasını sağlayan iPara’nın yeni genel müdürü Burhan Eliaçık oldu.
Ödeme alanında sunduğu esnek, gelişmiş ve çözüm odaklı servisleri ile hizmet veren iPara’nın yeni dönem güçlü büyüme hedeflerine yönelik çalışmalara liderlik edecek olan Eliaçık, kuruluşunda yer aldığı Ödeme ve Elektronik Para Derneği’nin (ÖDED) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürecek.
Burhan Eliaçık - iPara Genel Müdürü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Eliaçık, iş hayatına 2000 yılında Garanti Bankasında başladı. 2011’de Vodafone Türkiye’de Mobil Finansal Servisler Kıdemli Müdürlüğü - görevine getirildi. Eliaçık, görev aldığı dört yıllık süreç boyunca Türkiye’nin en kapsamlı üye işyeri satış ağına sahip ön ödemeli kart projesini yürüttü. Social Wallet konseptine sahip, içerisinde dünya çapında birçok ilki ve yenilikleri barındıran Vodafone Cep Cüzdan servisini hayata geçirerek, markaya hem ulusal hem de global ölçekte birçok ödül kazandırdı. Eliaçık, son olarak Wirecard Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
2015’te ÖDED’in kuruluşunda yer alan Eliaçık ÖDED Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile birlikte TOBB e-ticaret Meclisi üyeliğini de sürdürüyor. Eliaçık, bankacılık ve ödeme sistemleri alanındaki 20 yıllık deneyimiyle finansal teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşmasına öncülük ediyor.
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