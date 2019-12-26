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iPara 2020’de 1,5 milyar TL ciro hedefliyor

Türkiye’nin ilk online ödeme hizmeti sağlayan şirketi iPara, 2019 yılını 100 milyon TL ciro ile kapatmaya hazırlanıyor. 2020’de 1,5 milyar TL ciroyu aşmayı hedefleyen iPara, hizmet verdiği iş yeri sayısını da 12 binden, 15 bin seviyesine çıkartmayı planlıyor.

iPara 2020’de 1,5 milyar TL ciro hedefliyor

Türkiye’nin ilk online ödeme hizmeti sağlayan şirketi iPara, 2019 yılını 100 milyon TL ciro ile kapatmaya hazırlanıyor. 2020’de 1,5 milyar TL ciroyu aşmayı hedefleyen iPara, hizmet verdiği iş yeri sayısını da 12 binden, 15 bin seviyesine çıkartmayı planlıyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 12:31
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iPara 2020’de 1,5 milyar TL ciro hedefliyor

E-ticaret alanında sunduğu gelişmiş ve çözüm odaklı servisleri ile hizmet veren iPara, sahip olduğu yetkinlikleri, her daim pratik çözümler sunan iş modeli ve kullanıcı dostu hizmetleriyle sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Sanal POS, link ile ödeme gibi yenilikçi ve katma değerli ürünlerinin de dahil olduğu tüm dünyasını yenileyen iPara, 2019’da 100 milyon TL ciro elde etti.

iPara olarak 2020’de 1,5 milyar TL ciroyu aşmayı hedeflediklerinin altını çizen iPara Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tarık Onat, “Gelecek yıl hizmet verdiğimiz iş yeri sayısını 12 binden 15 bin seviyesine çıkartmayı planlıyoruz. Şirket olarak aynı zamanda önümüzdeki yıl linkle ödeme ve kart saklama hizmetlerine yoğunlaşacağız. iPara gider yönetimi modülünü devreye alıyoruz, böylelikle müşterilerimizin temel ihtiyaçlarını daha ucuza elde etmelerini sağlayacağız. Entegratör firmalar ve pazar yerleriyle daha yoğun iş birlikleri yapmaya hazırlanıyoruz. Aynı grupta yer aldığımız ininal ile 1 milyon kullanıcıyı iş yerlerine yönlendireceğiz. Şirket müşterilerimizin giderlerini yönetmeye yönelik bir platform hazırlığı da yürütüyoruz. 2020’nin ilk çeyreğinde bu projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

E-ticaret sektörüne ilişkin değerlendirme yapan Onat, “E-ticaret sektörü Türkiye'nin hızla büyüyen, gelişen en dinamik sektörleri arasında yer alıyor. E-ticaretin yine sektörün üzerinde büyümesini bekliyoruz. Geçtiğimiz senelere bakıldığında e-ticaretin enflasyondan en az yüzde 20 daha fazla büyüdüğü görülüyor. 2020’de de farklı olmayacağını düşünüyoruz. Tüm kartlı ödeme sistemleri hacmi aylık 80 milyar TL civarında gerçekleşiyor. E-ticaret ise 15-16 milyar TL dolaylarına gelmiş durumda. Ödeme kuruluşlarının hacmi ise aylık 1 milyar TL civarında. Önümüzdeki yıl son çeyrek aylık 1,8-2 milyar seviyelerine gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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