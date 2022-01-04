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IOT PAZARININ 2027’YE KADAR 1,5 TRİLYON DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR!

Hem bireylerin hem de kurumların hayatını oldukça kolaylaştıran IoT cihazlarının kullanımı günden güne artıyor. Öyle ki, küresel IoT pazarının 2027’ye kadar yaklaşık 1,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Kullanımlarının yaygınlaşmasıyla bu cihazlara yönelik siber saldırıların da aynı oranda artacağını aktaran Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, IoT cihazlarının güvenliği için izlenmesi gereken 5 adımı paylaşıyor.

İş Dünyası 04.01.2022, 10:09
IOT PAZARININ 2027’YE KADAR 1,5 TRİLYON DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR!

Teknoloji günden güne hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Birçok konuda hem kullanıcılara hem şirketlere büyük kolaylık sağlayan IoT cihazlarının hayatımızın her alanına dahil olmasıyla pazar büyüyor. Öyle ki yayınlanan son raporlarda, küresel IoT pazarının 2027’ye kadar yaklaşık 1,5 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bu cihazların yaygınlaşmasının yalnızca kullanıcıların ve şirketlerin değil, siber suçluların da ilgisini çektiğini belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, IoT cihazları aracılığıyla saldırmaya hazırlanan siber saldırganlardan korunmak için 5 öneride bulunuyor.

1. Varsayılan mod ayarlarını değiştirin. IoT ağınızın ve cihazlarınızın güvenliği için yapabileceğiniz en kolay adımlardan biri varsayılan modları değiştirmek. Güçlü parolalar ve kullanıcı adları ayarlayarak güvenliğinizi artırın ve 2-3 ayda bir parolalarınızı değiştirin. Eğer çok sayıda cihazınız varsa benzer ve basit şifreler kullanmak, sizi daha büyük bir riske atabileceğinden farklı şifreler kullanın veya bir şifre yöneticisinden yardım alın.

2. Çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Diğer güvenlik önlemleri gibi kullandığınız kimlik doğrulama adımlarının karmaşıklığı, size ekstra güvenlik sağlar. Çok faktörlü kimlik doğrulama, bir veri sızıntısı veya bir siber saldırıyla parolanızın kırılması durumunda yedek planınız olabilir. Çok katmanlı bir kimlik doğrulama tercih etmeniz IoT cihazlarınızın daha güvenli olmasını sağlayacaktır.

3. Yazılımınızı güncel tutun. Akıllı tüm cihazlarda olduğu gibi IoT cihazların güvenliği konusunda en sık yapılan hatalardan biri de yazılım güncellemelerini atlamak oluyor. IoT cihazlarınızın yazılımını güncel tutmamak ağınızı siber saldırılara karşı savunmasız bırakır. Yazılım güncellemeleri sadece tasarımsal yenilikler içermez, aynı zamanda eski hataları ve güvenlik açıklarını düzeltir. Bu nedenle tüm IoT cihazlarınızın yazılımlarını her zaman güncel tutmalısınız.

4. Güvenliğinden emin olmadığınız ağlara bağlanırken VPN kullanın. Dahili ağınızdan çıkan verileri şifreleyerek, hassas bilgilerinizi veya güvenlik açıklarını gizleyerek internet bağlantınızı korumanın birçok yolu vardır. Bunlardan en kolayı bir VPN kullanmak. VPN, bir cihazın IP adresini değiştirir ve o cihazdan çıkan tüm verileri şifreleyerek bir güvenlik katmanı oluşturur. Ayrıca çoğu VPN, sistem çökerse internet bağlantınızı kesen bir “kill-switch” özelliği kullanır ve bu özellik sayesinde IoT cihazlarınız, güvensiz internete korumasız bir şekilde bağlanmamış olur.

5. IoT cihazlarınızı düzenli olarak izleyin. IoT cihazlarınızın güvenliği için yapabileceğiniz en iyi şey, cihazlarınızı düzenli ve gerçek zamanlı izlemektir. Olası bir güvenlik açığını olabildiğince erken farkına varabilmek adına mevcut güvenlik durumunuzun daima takipçisi olun.

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