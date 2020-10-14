İNŞAAT SEKTÖRÜ SON ÇEYREKTEN UMUTLU

Koronavirüs salgını tüm sektörleri olduğu gibi inşaat sektörünü de derinden etkiledi. Pandeminin ilk günlerinden sonra yavaş yavaş ve temkinli olarak atılmaya başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte devletin teşvikleri sektörün canlanmasında önemli rol oynadı.

Workindo.com CEO’su Erhan Kocabaş

Durma noktasına gelen inşaat sektörü, gelen talepler doğrultusunda yeniden toparlanma evresine geçerken şirketlerin yarım kalan projelerinin devam etmesi ve yeni projelere başlamaları istihdam açısından da sektöre önemli katkı sağladı. Özellikle gerek firma ve taşeronların gerekse de personellerin genelde birebir görüşmelerle iş bulabildiği sektörde online kariyer platformları tercih edilmeye başlandı.

Pandeminin ilk günlerine göre sektörün şuanda iyi durumda olduğunun altını çizen inşaat sektörüne özel kariyer platformu Workindo.com CEO’su Erhan Kocabaş, “2018 ve 2019 inşaat sektörü için durgun yıllar oldu, bir de bunun üzerine 2020’de COVID-19 pandemisi eklenince Ocak, Şubat ve Mart aylarında sektörde tabir yerindeyse yaprak kımıldamıyordu. Özellikle pandeminin yarattığı belirsizliklerin yeni projelere başlamayı ve yeni işler almayı zorlaştırması istihdam konusunda da sıkıntılar yarattı.

Merkez bankasının faiz indirimleri, buna devlet bankalarının iştirak etmesi ve ucuz konut kredileri imkanlarının sağlanması, ayrıca mevcut kredilerde yapılan borç ertelemeler sektöre hareketlilik getirdi. Özellikle konut tarafında 2018 ve 2019'da oluşan stokların erimesi sektöre can suyu olurken bu süreçte yarım kalan konut projeleri de devam etme fırsatı buldu.

Şuan inşaat sektörü için işler son 2 yıla göre daha açılmış durumda. Altyapı projelerine ülkemizde ve dünyada yoğun bir ilgi var. Özellikle Çin pandemi öncesi dünyanın üretim üssüydü. Geldiğimiz noktada pandemi sürecinde tedarik ve lojistik alanında yaşanan zorluklar ülkeleri kendi altyapı yatırımlarını yapmaya, üretim tesislerini çeşitlendirmeye itti. Bu da inşaat sektöründeki altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam etmesini sağladı.” dedi.

“İstihdamda önümüzdeki dönem için sektörden umutluyuz“

İnşaat sektöründe istihdam konusunda olumlu gelişmeler beklediklerine değinen Erhan Kocabaş, sözlerini şöyle noktaladı: “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs istihdamı negatif etkilerken, tüm dünyada işsizlik tsunamisine yol açtı diyebilirim. Amerikada işsizlik oranı Ocak, Şubat, Mart aylarında %3,5-4 arasında seyrederken Nisan ayında %14,7 ile Amerikan tarihinin en yüksek işsizlik rekorunu gördü. Merkez bankalarının parasal genişlemesi ve teşvikleri ile rakamlar %8,4'e kadar indi.

Kademeli olarak başlayan normalleşme süreci ülkelerin ekonomilerini olumlu yönde ivmelendirirken bu hareket rakamlara da yansıyor. İnşaat sektörünün istihdamda pozitif bir tablo çizdiğini söylemek gerekiyor. Biz önümüzdeki dönem için sektörden çok umutluyuz.

Ayrıca son 3 ayı baz alırsak altyapı, enerji, petrol ve petrogaz hatları olarak inşaatın alt kategorilerinde özellikle Türk şirketlerinin yurt dışında büyük projeler aldığını görüyoruz. Workindo.com’da şuan 7 farklı ülkede inşaat personeli arayan Türk şirketinin iş ilanı var. Diğer taraftan yurt dışında çalışmak isteyenler tarafından Katar, Türkmenistan, Rusya, Romanya ve Dubai'deki projelere başvuruların yoğun olduğunu görüyoruz. Workindo.com olarak platformumuzda yayınlanan yeni iş ilanı istatistiklerine bakarak da 2020 son çeyreğinde bu artışın devam edeceğini ön görüyoruz.”