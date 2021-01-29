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İnşaat malzemeleri sanayisi 2020 yılını üretim ve ihracatta hızlı büyüme ile kapattı

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Ocak 2021 Sektör Raporu’na göre, 2020 yılının kasım ayında bir önceki yılın kasım ayına göre inşaat malzemeleri sanayisinin üretimi yüzde 15,8, ihracatı ise yüzde 13 arttı. Kasım ayında 2,06 milyar dolar seviyesine ulaşan inşaat malzemeleri ihracatıyla, değer olarak 2020 yılının en yüksek aylık ihracatı gerçekleşti.

İş Dünyası 29.01.2021, 11:54
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İnşaat malzemeleri sanayisi 2020 yılını üretim ve ihracatta hızlı büyüme ile kapattı

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan ‘Ocak 2021 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: 2020 yılı ilk çeyreğinde yüzde 8 büyüme gösteren inşaat malzemeleri sanayi üretimi, Covid-19 salgını ile ortaya çıkan koşullar nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 8 düştü. Yılın üçüncü çeyreğinde ise hızlı bir toparlanma içine girdi ve yüzde 17,1 artış gösterdi. Yılın son çeyreğinde yüksek üretim artışı devam etti. Ekim ayında üretim yüzde 18,2 artış gösterdikten sonra kasım ayında da 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 15,8 yükseldi. Ekim ve kasım aylarındaki üretim artışında yurtiçindeki mevcut inşaat işlerindeki canlanma ile özellikle dış pazarlardaki talep artışı etkili oldu. 

2020 yılı kasım ayında 22 alt sektörün 21’inde üretim bir önceki yılın kasım ayına göre artış gösterdi. Kasım ayında 15 alt sektörde üretim aynı zamanda çift haneli ve yüksek oranlar ile arttı. En yüksek üretim artışı yüzde 45,1 ile seramik kaplama malzemeleri sektöründe gerçekleşti.  

Kilit ve donanım eşyaları sektöründe üretim yüzde 27,4, çimento sektöründe yüzde 33,3, hazır beton sektöründe yüzde 29,4, birleştirilmiş parke yer döşemeleri sektöründe yüzde 36,1, inşaat boya ve vernikleri sektöründe ise yüzde 21,2 yükseldi. 

Kasım ayındaki üretim artışı ile 2020 yılı ocak-kasım döneminde inşaat malzemeleri sanayi üretimi artışı yüzde 8 olarak gerçekleşti. 22 alt sektörden 20’sinde üretim 2019 yılının ocak-kasım dönemine göre arttı.  

Kasım ayında ihracat yüzde 13 yükseldi

2020 yılının kasım ayında inşaat malzemeleri ihracatı 2019 yılının kasım ayına göre yüzde 13 arttı ve 2,06 milyar dolara ulaştı. Kasım ayında ihracat değer olarak yılın en yüksek aylık ihracatı oldu. Aylık ihracat ekim ayından sonra kasım ayında da 2 milyar dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Avrupa başta olmak üzere pazarlarımızda Covid-19 salgını ikinci dalgası endişesi ile öne çekilen siparişler kasım ayında da yüksek ihracat yapılmasında etkili oldu. İzleyen aylarda ise salgının ikinci dalgası nedeniyle ihracat artışının yavaşlaması bekleniyor.

Yıllık ihracat kasımda artış gösterdi

Covid-19 salgını sonrası yaşanan toparlanma ile birlikte sert düşüş gösteren yıllık inşaat malzemeleri ihracatı kasım ayında da artış göstermeye devam etti. Ocak-kasım döneminde ise ihracat 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,3 düşerek 19 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece kasım ayı itibarıyla yıllık yani son 12 aylık ihracat 20,92 milyar dolara geriledi. Son 12 aylık ihracat 2019 yılının 578 milyon dolar altında gerçekleşti. 

İthalattaki artış kasım ayında devam etti

İnşaat malzemeleri ithalatı yılın ikinci yarısındaki artış eğilimini sürdürdü. Ağustos ayında başlayan ithalattaki artış kesintisiz olarak kasım ayında da devam etti. Böylece ocak-kasım döneminde ithalat 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,1 artış gösterdi. Kasım ayı sonu itibarıyla yıllık ithalat 6,92 milyar dolar oldu ve 2019 yılı ithalatının da üzerinde gerçekleşti. 

İlk el konut satışlarının payı 2020’de 31,3’e geriledi

Konut sektöründe satış büyüklükleri, hem yeni konut başlangıçları hem de buna bağlı olarak inşaat malzemeleri sanayisine yönelik talep için önem taşıyor. Bu çerçevede toplam satışların ilk el satışlar ile ikinci el satışlar arasındaki dağılımı da önem gösteriyor. Türkiye’de ilk el satışlar ile ikinci el satışların payları 2013-2018 arasında birbirine yakın gerçekleşirken ilk el satışların payı 2018 yılında yüzde 47,4 ile en yüksek seviyesine çıkmıştı. Ancak 2019 ve özellikle 2020 yılında ilk el satışların payı gerileyerek 2020 yılında yüzde 31,3 ile son yılın en düşük seviyesine indi.

İpotekli konut satışlarının payı 2020’de yüzde 38,2’ye yükseldi

İpotekli konut satışları 2013 yılında yüzde 39,8 ile toplam satışlar içinde en yüksek payına erişmişti. İzleyen yıllarda ipotekli satışların payı düşerek 2018 yılında yüzde 20,1’e kadar inmişti. 2020 yılında ise ipotekli konut satışlarının payı yeniden önemli ölçüde arttı ve yüzde 38,2 oldu.

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