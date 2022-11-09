İnşaat malzemeleri ihracatı eylülde 2,93 milyar dolara ulaştı

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’ne göre eylül ayında, ihracat büyüklüğü artış kaydetse de geçen yılın aynı ayına göre düştü. Buna bağlı olarak yıllık ihracat uzun süre sonra geriledi.

İhracat eylül ayında değer olarak 2,93 milyar dolara ulaşarak yılın en yüksek beşinci aylık ihracatı olarak kaydedildi. İhracat, geçen yılın eylül ayına göre değer olarak yüzde 5,3 düştü.

Eylül ayında inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak geçen yılın eylül ayına göre yüzde 19,5 düşüşle 4,72 milyon tona geriledi. Pazarlardaki daralmanın etkisiyle ihracatta miktar olarak daha güçlü kayıplar yaşanmaya başladı.

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama ihracat birim fiyatı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 0,53 dolar/kg’dan 0,62 dolar/kg seviyesine çıktı.

Bu ayki ihracat performansına bağlı olarak inşaat malzemeleri yıllık (son 12 aylık) ihracatı uzun süre sonra değer olarak gerileyerek eylül ayında 34,6 milyar dolara indi. İhracat aynı dönemde miktar olarak 61,15 milyon tona düştü. Yıllık ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,57 dolar/kg oldu.

İnşaat malzemeleri ihracatı yılın dokuzuncu ayında da yukarı yönlü performansını sürdürmesine rağmen sonuçlar geçen yılın altında kalarak yıllık ihracat uzun süre sonra geriledi. İhracatta pazarlardaki yavaşlamanın etkisi miktar ve değer olarak yaşanan düşüşlerde görülmeye başladı. Geçen seneye göre daha yüksek olan ihracat birim fiyatları, değer olarak büyüklüğü desteklemeyi sürdürdü.

İnşaat malzemelerinde en yüksek aylık ithalat eylülde gerçekleşti

Eylül ayında inşaat malzemeleri ithalatı geçen yılın eylül ayına göre yüzde 29,6 artarak 937 milyon dolar oldu. Değer olarak eylül ayı sonuçları yılın en yüksek üçüncü aylık ithalatı olarak kaydedildi. Miktar olarak da 352 bin 978 ton ile yılın en yüksek aylık ithalatı gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı eylül ayında önceki aylara göre düşerek 2,66 dolar/kg’a geriledi.

Alt sektörlerde ihracat miktar olarak azalıyor

Eylül ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre farklı yönde gelişmeler gösterdi. 6 alt sektörde, daha çok birim fiyat artışından kaynaklı değer artışları kaydedildi. Miktar olarak ise düşüşler görüldü.

Eylülde sekiz alt ürün grubunun yedisinde ihracat birim fiyatları geçen yılın eylül ayına göre yüksek gerçekleşti. Küresel emtia ve nihai ürün fiyatları gerileme eğilimine girmekle birlikte halen geçen yılın fiyatlarının üzerinde bulunuyor. Ancak ortalama ihracat birim fiyatları önceki aylara göre gerilemeye başladı.

Eylül ayında elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında ortalama ihracat birim fiyatında yüzde 4,7 gerileme yaşandı. Mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1, metal bazlı ürünlerin yüzde 12,9, kimyasal bazlı ürünlerin yüzde 20,2, yalıtım malzemelerinin yüzde 31,2, ağaç ve ahşap ürünlerinin ise yüzde 11,7 arttı.

Eylül ayında sekiz alt ürün grubunun altısında ihracat miktar olarak geçen yılın altında gerçekleşti. İki alt sektörde ise miktar olarak ihracatta artış yaşandı. Miktar olarak düşüşlerde geçen yılın yüksek artışlarının baz etkileri görüldü. Miktar olarak ihracat düşüşleri demir çelik ürünlerinde yüzde 20,8, mineral, taş ve toprak ürünlerde yüzde 20,9 oldu. Metal bazlı ürünlerin ihracatı yüzde 10,2, yalıtım malzemeleri ihracatı yüzde 27,7 azaldı.

Bu dönemde sekiz alt ürün grubunun altısında ihracat değer olarak yükseldi. Kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 16,5, prefabrik yapılarda yüzde 14,1, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 9,2 değer artışı olurken, demir çelik ürünlerinde ihracat değer olarak yüzde 18,1 azaldı.