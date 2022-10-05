İnşaat malzemeleri ihracatı 34,78 milyar dolarla yeni zirvesine ulaştı

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’ne göre ağustos ayında, pazarlardaki yavaşlamaya rağmen inşaat malzemeleri ihracat performansı yeniden hız kazandı. İhracat geçen yılın ağustos ayına göre değer olarak yüzde 5,5 artışla 2,99 milyar dolar oldu. Böylece değer olarak yılın en yüksek dördüncü aylık ihracatı gerçekleşti. Değer olarak artış kaydeden ihracat, miktar olarak geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 11,4 azalarak 5,18 milyon ton olarak gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 20,8 artışla 0,48 dolar/kg’dan 0,58 dolar/kg seviyesine çıktı.

İhracatta değer olarak yüksek performans yakalanırken ithalatta da artış yaşandı. 2022 yılı ağustos ayında inşaat malzemeleri ithalatı geçen yıla göre yüzde 24,5 artışla 920 milyon dolara ulaştı. Miktar olarak ağustos ayında inşaat malzemeleri ithalatı 315 bin 466 ton oldu. Değer ve miktar olarak ağustos ayında yılın en yüksek üçüncü aylık ithalatı yapıldı. İnşaat malzemeleri sanayi ortalama ithalat birim fiyatı ağustos ayında 2,92 dolar/kg olarak gerçekleşti.

Yıllık ihracat tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

Ağustos ayı ihracat performansına bağlı olarak inşaat malzemeleri yıllık (son 12 aylık) ihracatı 34,78 milyar dolarla yeni tarihi zirvesine ulaştı. Yıllık ihracat miktar olarak 62,3 milyon tona inerken, ihracat birim fiyatı yıllık ortalama 0,56 dolar/kg oldu.

İhracatta yüksek performansla yeni rekor kırılırken, pazarlardaki yavaşlamanın etkisi miktarlardaki düşüşlerle kendini gösterdi. Değer tarafındaki artışı, geçen seneye göre halen daha yüksek olan ihracat birim fiyatları sağladı. Fiyatlarda başlayan düşüşlerin etkisinin yılın son aylarında yansıması bekleniyor.

Alt sektörlerde fiyat düşüşleri ihracat performansını farklılaştırmaya başladı

Ağustos ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında farklılıklar gösterdi. Yedi alt sektörde gerçekleşen değer artışları daha çok birim fiyat artışlarından kaynaklandı. Miktar olarak ise düşüşler görüldü.

Ağustos ayında sekiz alt ürün grubunun yedisinde ihracat birim fiyatları geçen yıla göre yükseldi. Küresel emtia ve nihai ürün fiyatları düşüş eğilimine girmekle birlikte halen geçen yılın yaz dönemi fiyatlarının üzerinde bulunuyor.

2022 yılı ağustos ayında demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 6,4, mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 25,6, metal bazlı ürünlerin ise yüzde 18,2 yükseldi. Bu dönemde yalıtım malzemelerinde ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 16,1, ağaç ve ahşap ürünlerin yüzde 24,7 arttı.

2022 yılı ağustos ayında sekiz alt ürün grubunun dördünde ihracat miktar olarak 2021 yılı ağustos ayının üzerinde gerçekleşirken dört alt sektörde düşüş yaşandı. Miktar olarak düşüşlerde geçen yıl gerçekleşen yüksek artışlarının baz etkileri görüldü.

İhracat miktar olarak 2022 yılı ağustos ayında bir önceki yılın ağustos ayına göre kimyasal ürünlerde yüzde 20,9, prefabrik yapılarda ise yüzde 44 arttı. Demir çelik ürünleri ihracatı miktar olarak yüzde 6,9, mineral, taş ve toprak ürünlerin ihracatı yüzde 14,5 ve metal bazlı ürünlerin ihracatı yüzde 4,4 azaldı.

Sekiz alt ürün grubunun yedisinde ihracat 2022 yılı ağustos ayında 2021 yılı ağustos ayına göre değer olarak yükseldi. İhracat değer olarak kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 19,9, prefabrik yapılarda yüzde 55,2, metal bazlı ürünlerde yüzde 13 artarken demir çelik ürünlerinde yüzde 1,5 azaldı.

Türkiye sanayi ihracat performansı ağustos ayında toparlandı

Temmuz ayında çalışma gün sayısının azalması ile düşen Türkiye’nin sanayi ihracatı, ağustos ayındaki normalleşme ile yeniden arttı. Sanayi ürünleri ihracatı değer olarak 15,32 milyar dolara yükselmesine rağmen temmuz ayı öncesine göre düşük kaldı. Miktar olarak da benzer bir hareketle ihracat ağustosta bir önceki aya göre arttı ancak temmuz ayı öncesinin altında gerçekleşti.

2022 yılı ağustos ayında Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak pazarlardaki yavaşlamaların etkisi altında 9,26 milyon ton olarak gerçekleşti.

Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları geçen yıl ağustos ayında 1,47 dolar/kg iken, bu yıl ağustos ayında 1,65 dolar/kg’a çıktı. Geçen yıla göre yüksek olan ihracat birim fiyatlarının ihracata katkısı sürerken önümüzdeki aylarda bu etkinin azalması bekleniyor. Savaşla birlikte yükselen fiyatlar, resesyon endişeleri ile temmuz ayından itibaren gerileme eğilimini sürdürüyor.

Türkiye’nin sanayi mallarına yönelik ilave talep yeni yılın ilk yarısında yüksek gerçekleşti. Ancak yılın son aylarında hem Rusya-Ukrayna savaşının pazarlarda artan etkileri hem de resesyon endişeleri ile sanayi ihracatındaki artışın yavaşlaması, paritelerin de olumsuz etkileri bekleniyor.