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“İngiltere ile imzalanan STA Türk tekstil ihracatı adına çok önemli bir adım”

Dünyaca ünlü tenisçi Boris Becker’in ismini taşıyan yeni markası ile Avrupa perakende pazarına hızlı bir giriş yapan MGS Group, Almanya, İspanya, İsviçre, İtalya, Fransa ve Portekiz’deki distribütörleri üzerinden gerçekleştirdiği ihracatı tüm Avrupa’ya yaymaya hazırlanıyor. “Avrupa büyüme planımıza Balkan ülkeleri, Orta Doğu, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ihracatlarının da eklenmesi 2021 ana büyüme hedefimizin temel taşını oluşturuyor” diyen MGS Group Kurucu Ortağı ve Boris Becker Tasarım Koordinatörü Hande Gürsoy“İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Türk tekstili adına çok önemli bir adım. Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke olan İngiltere ile imzalanan bu anlaşma bizim de ihracat stratejimize olumlu yansıyacak, planlarımızı hızlandıracak” dedi.

İş Dünyası 15.01.2021, 11:52
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“İngiltere ile imzalanan STA Türk tekstil ihracatı adına çok önemli bir adım”

2021 yılı “Avrupa perakende pazarında yayılma” yılı olacak, Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu’da büyüyeceğiz

 

Dünyaca ünlü tenisçi Boris Becker’in ismini taşıyan yeni markası ile Avrupa perakende pazarında rüzgar gibi esen MGS Group Kurucu Ortağı ve Boris Becker Tasarım Koordinatörü Hande Gürsoyİngiltere ile Türkiye arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın Türk tekstili adına çok önemli bir adım olduğuna vurgu yaparak “İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, bizim ihracat planımızı hızlandıracak” dedi.

 

“Yanımda çok güçlü bir tasarım ekibim, arkamda 12 birbirinden güçlü yerli üretici var”

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi mezunu olan Hande Gürsoy, dünyaca ünlü tenisçi Boris Becker’in ismini taşıyan yeni markası ile Avrupa’da Türk menşeili marka yaratma hayaline emim adımlarla yürüyor. 

Pandemi döneminde kurduğu tasarım ekibi ve arkasına aldığı 12 tekstil üreticisi ile Avrupa’da yeni bir moda dalgası yaratma vizyonuyla yola çıkan Gürsoy, güç birliğine dayalı üretim modeli, tasarım kalitesi ve ihracat gücüyle Boris Becker markasının Türk tekstilinin geleceğine yapılan yatırım olduğunun  altını çiziyor. “Yanımda çok güçlü bir tasarım ekibim, arkamda 12 birbirinden güçlü yerli üretici var” diyen Gürsoy, “Hepimiz Türk tekstilinin markalaşma için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

 

Kariyeri boyunca kazandığı madalyalarla gündem olan ve 17 yaşında Wimbledon'ı kazanan en genç tenisçi ünvanını taşıyan Boris Becker, bundan sonra etiketinde Made in Turkey yazan tekstil markasının başarılarıyla konuşulacak.

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MGS Group Hakkında

Ticari hayatına İstanbul-Almanya merkezli uluslararası reklam ve pazarlama faaliyetleri ile başlayan %100 yerli sermayeye sahip MGS Group, 2020 yılında iki marka patenti alarak kimya ve tekstil sektörüne yatırım yapmış, güçlü finans yapısı, ihracat gücü ve geniş satış ağı ile “uluslararası üretici” kimliği kazanmıştır. Şirket geçmişi, organizasyon yapısı ve çalışan profili açısından Y kuşağı yeni nesil şirket profiline örnek gösterilen MGS Group, yeni değer alanları ve istihdam konularında cesur büyüme hedefleri koymakta ve istikrarlı bir kurumsal büyüme sergilemektedir. 

MGS Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gürsoy, Almanya doğumlu olup eğitimini de yurt dışında tamamlamıştır. Ticaret hayatına Avrupa’da özellikle Almanya odağında başlayan Murat Gürsoy, Türkiye’ye yerleşmesine paralel kurmuş olduğu tüm ticari yapılar ve MGS Group’a dahil ettiği tüm uluslararası markalarda ihracat odaklı bir yaklaşım sergilemiştir. 

Kimya sektöründeki faaliyetlerine, İngiltere’nin en önde gelen ve tercih edilen dezenfektan markası Nuevo ile giren MGS Group, bu alanda elde ettiği hızlı büyüme kadar; pandemi ilan edilen 2019 yılı ve sonrası dönemde toplum sağlığı açısından yaptığı çalışmalarla da dikkat çekmektedir. Türkiye’de tescil edilen ve tüm hakları MGS Group’a ait olan Pegastril Nuevo markası ile İngiltere menşeli Nuevo markası arasında hammadde iş ortaklığı bulunmaktadır. MGS Group’un kimya sektöründeki gözbebeği markası Pegastril Nuevo’nun üretimi Türkiye’de yapılmakta ve tüm ürünler Türkiye’den Avrupa ve Ortadoğu ile Balkan ülkelerine ihraç edilmektedir.

MGS Group, hem ulusal hem uluslararası pazarlarda gelişmekte olan ve insan yaşamına doğrudan yüksek katma değer sağlayacak alanlarda girişimlerine devam etmektedir. Uzun zamandır enerji kaynaklarının verimli kullanılması yönündeki küresel ihtiyaca karşılık gelecek bir Ar-Ge süreci yürütmektedir. Ar-Ge çalışmalarının tamamlanması ile birlikte MGS Group, enerji sektöründe kuracağı Fotovoltaik Güneş Enerji Tesisi ve Rüzgar Enerji Santralleri ile enerji sektöründe de katma değerli hizmetlerine devam edecektir.

Sahip olduğu uluslararası pazar deneyimi ile 2020 yılında Boris Becker isim hakkını alarak tekstil pazarına giren MGS Group, koleksiyonun üretim kalitesi ve tasarım gücü ile kısa zamanda Avrupa pazarında yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştır. Tasarımı ve üretimi Türkiye’de MGS Group çatısı altında gerçekleşen  Boris Becker markasının 2020-2021 Kış Koleksiyonu satışlarına Avrupa’dan hemen sonra Aralık 2019’da Türkiye’de başlamıştır.

MGS Group bu yenilikçi ve girişimci ruhu ile tekstil alanında farklı markalar yaratmak üzerine çalışmalar yürütmektedir. MGS Group, 2021 yılı içerisinde tekstilde Türk tekstil algısını yukarıya çekecek, tasarım ve üretim gücünü ortaya koyacak farklı markalarla adınıduyurmaya devam edecektir.

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