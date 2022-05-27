İnfo Yatırımdan faiz kararı değerlendirmesi

TCMB, politika faizinde piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz dahilinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 14,00'te sabit bıraktı. Karar metnine baktığımızda geçtiğimiz aya benzer mesajlar verildi. Enflasyon ve liralaşmanın altı çizilirken, TCMB, baz etkilerinin ortadan kalkması ile dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörüyor. Karar metninin sonuna baktığımızda ise TCMB tarafından teminat ve likidite politika adımlarının devreye alınacağı belirtildi.

Karar metnine ve yurt içi dinamiklere baktığımızda bir sonraki faizde de değişiklik ön görmüyoruz. Kur tarafının seyrini yakından takip edeceğiz.