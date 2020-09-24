En iyi markaları en uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturan Koçtaş, sonbaharı indirimlerle karşılıyor. Koçtaş, mobilyadan aydınlatmaya, bahçeden banyoya, küçük ev aletlerinden ısıtma ürünlerine kadar on binlerce üründe geçerli olan ‘İndirim Mevsimi’ kampanyasıyla yaşam alanlarını güzelleştirirken tasarruf etmeye olanak sağlıyor.

Koçtaş indirim kampanyasıyla; mutfak dolabından küçük ev aletlerine, çalışma masasından köşe koltuk takımına, kitaplıktan TV ünitesine, avizeden perdeye, dekoratif objeden halıya, banyo dolanından banyo aksesuarlarına, klimadan elektrikli ısıtıcıya, bataryadan el aletlerine kadar birçok üründe yüzde %55’ye varan büyük indirimler sunuyor.

Koçtaş mobil uygulaması, koctas.com.tr ve Koçtaş mağazalarında bulunan hızlı sipariş ekranlarından yapılan alışverişlerde geçerli olan bu büyük indirimlerden faydalanarak yaşam alanlarına yenilik katmak ve bunu yaparken tasarruf etmek mümkün…