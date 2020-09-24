İndirim mevsimi
En iyi markaları en uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturan Koçtaş, mutfak, banyo, mobilya, aydınlatma, küçük ev aletleri ve ısıtma gibi kategorilerde yüzlerce üründe geçerli büyük indirimler sunuyor. Koçtaş’ın ‘İndirim Mevsimi’ kampanyasından faydalanmak isteyenler Koçtaş mobil uygulaması ve koctas.com.tr’yi ziyaret edebilir ya da mağazalarda bulunan hızlı sipariş ekranlarından siparişlerini verebilir.
En iyi markaları en uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturan Koçtaş, sonbaharı indirimlerle karşılıyor. Koçtaş, mobilyadan aydınlatmaya, bahçeden banyoya, küçük ev aletlerinden ısıtma ürünlerine kadar on binlerce üründe geçerli olan ‘İndirim Mevsimi’ kampanyasıyla yaşam alanlarını güzelleştirirken tasarruf etmeye olanak sağlıyor.
Koçtaş indirim kampanyasıyla; mutfak dolabından küçük ev aletlerine, çalışma masasından köşe koltuk takımına, kitaplıktan TV ünitesine, avizeden perdeye, dekoratif objeden halıya, banyo dolanından banyo aksesuarlarına, klimadan elektrikli ısıtıcıya, bataryadan el aletlerine kadar birçok üründe yüzde %55’ye varan büyük indirimler sunuyor.
Koçtaş mobil uygulaması, koctas.com.tr ve Koçtaş mağazalarında bulunan hızlı sipariş ekranlarından yapılan alışverişlerde geçerli olan bu büyük indirimlerden faydalanarak yaşam alanlarına yenilik katmak ve bunu yaparken tasarruf etmek mümkün…
|İmsak
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|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:06
|Yatsı
|20:25
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0