İnci Vakfı’ndan “Kitap Kardeşliği”ne davet

Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesini hedefleyen proje kapsamında, Ege Bölgesi illeri başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden bağış yolu ile toplanan kitaplar, İzmir köylerinde kütüphanesi olmayan okullara ulaştırılacak.

İnci Holding’in sosyal sorumluluk alanında projelerini yürüten Cevdet İnci Eğitim Vakfı, 35 yıldır Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’de, kendisiyle barışık, özgür, inisiyatif alan ve iz bırakan nesillerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Her yaştan öğrenciye yönelik projeler yürüten Vakıf, öğrencilerin kitap okumaya teşvik edilmesi, kitap okuma kültürünün geliştirilmesi amacıyla 2015 yılından bu yana İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Bornova İlçe Halk Kütüphanesi ve Anadolu Isuzu A.Ş. iş birliğinde “Gezici Kütüphane” Projesini yürütüyor. İnci Vakfı, bu yıl Pandemi döneminde değişen ihtiyaçlar doğrultusunda Ege bölgesi illeri başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden bağış yolu ile kitap toplanması için yeni bir çağrı başlattı. Toplanan kitaplar, İzmir köylerinde kütüphanesi olmayan Haliller İlkokulu, Bademli Şükrü Saraçoğlu İlkokulu, Çırpı Şehitler İlkokulu, Karaburç İlkokulu, 80. Yıl Suludere İlkokulu ve Atatürk İlkokulu’na ulaştırılacak.

Herkese Kitap Vakfı ve Anadolu Isuzu iş birliğinde "Kitap Kardeşim Olur Musun?" çağrısıyla yürütülen projede toplanan kitaplar, proje ortağı Herkese Kitap Vakfı desteğiyle, belirlenen köy okullarına en az 1000’er adet olacak şekilde bağışlanacak. Proje sonunda belirlenen 6 okula, toplamda 6000 kitabın ulaştırılması hedefleniyor.

Bağışlar 25 Mayıs – 30 Ağustos tarihleri arasında kabul ediliyor

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Gezici Kütüphanesi, “Kitap Kardeşim Olur Musun?" projesi için 25 Mayıs itibariyle İzmir’de Bornova Cumhuriyet Meydanı, Karşıyaka Anıt Meydanı ve Çiğli Cumhuriyet Meydanı’ndaki yerini aldı. Projeye destek olmak isteyenler, yeni eski fark etmeksizin bağışlamak istedikleri çocuk ve yetişkin kitaplarını; 30 Ağustos’a kadar Bornova Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Çiğli Belediyesi'nin destek verdiği bu noktalara teslim edebilecekler. Bu noktalara bizzat gidemeyecekler ise kitaplarını karşı ödemeli kargo aracılığıyla Cevdet İnci Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi’’ne iletebilecek.

Maddi destek de mümkün

Kampanyaya kitap satın alarak destek olmak isteyen bağışçılar; Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 1000 kitaplık Zengin Kütüphane Projesi listesinden yararlanabileceği gibi dilediği kitabı satın alarak Cevdet İnci Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi’ne yine kargo yolu ile iletebilecekler. Kitapların satın alımının Vakıf tarafından gerçekleştirilmesini isteyen bağışçılar ise şartlı bağış statüsünde değerlendirilecek şekilde ilgili vakıf hesaplarına nakdi yardım yapabilecekler.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez, “Kitap Kardeşim Olur Musun?” projesi ile ilgili şunları söyledi: “Vakfımızda bireylerin hayal kurmasını, kendi potansiyellerini ortaya koymasını destekleyecek fırsatlar oluşturmaya odaklanıyoruz. 2015’ten bu yana sürdürdüğümüz Gezici Kütüphane Projemiz ile öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandıracak fırsatlar yaratmayı ve böylece sosyal ve zihinsel gelişimlerini, akademik ve sosyal becerilerini desteklemeyi hedefliyoruz. Ancak pandemi döneminde kütüphanemizle okulları ziyaret edemedik. İzmir’in ilçelerinde bulunan ve her yıl ziyaretimize alışık olan toplam 331 okuldan kitap desteği talebi geldi. Bu dönemde okuldan uzak kalan öğrencilerin okuma alışkanlıklarının zayıfladığını, kitap edinmekte zorlanan aileler olduğunu da görünce Gezici Kütüphane projemizi ihtiyaca uygun şekilde yeniden ele aldık ve kitap bağışlamak isteyen yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacağımız ‘Kitap Kardeşim Olur Musun?’ projesini başlattık. 6 bin kitap toplamayı hedefliyoruz ancak elbette bağışçılarımızın ilgisi devam ederse daha fazla bağışla daha fazla okula ve öğrenciye ulaşabiliriz.”