İnci Holding, UN Global Compact’e katıldı

Mart 2016’dan beri UN Women önderliğinde oluşturulan Kadının Güçlendirilmesi (WEPs) prensiplerinin imzacısı olan ve cinsiyet eşitliği konusunda somut faaliyetler yürüten İnci Holding, UN Global Compact’e katılarak sosyal, ekonomik ve çevresel taahhütlerini daha sistematik hale getirmeyi hedefliyor.

İnci Holding, sürdürülebilirlik yolculuğunun ana hatlarını oluşturan, iş-operasyon-ürün verimliliği, çevresel etkilerinin azaltılması, topluma fayda sağlanması, çalışanların değer oluşturarak, değer görerek çalışmasının sağlanması ve ortak aklı destekleyen yönetişim ilkeleriyle faaliyet gösteriyor. Bu anlamda, İnci Holding sorumlu iş uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve açıklanması için gönüllü liderlik platformu olan UN Global Compact imzacısı oldu ve daha iyi bir dünya yaratmak için sorumlu iş uygulamaları yürütmeyi taahhüt eden dünya genelinde binlerce şirket arasına katıldı.

2000 yılında başlatılan UN Global Compact, 160'tan fazla ülkede yerleşik 12.000’den fazla şirket ve 3.000 şirket dışı imzacı ve 69 Yerel Ağ ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimidir.



İnci Holding UN Global Compact’e katılarak insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında operasyonlarını ve stratejilerini evrensel olarak kabul edilmiş on ilkeye uyumlu hale getirmeyi ve bu hedefler doğrultusunda BM'nin amaçlarını desteklemeyi taahhüt ediyor.

Bu bağlamda, sürdürülebilir şirketler ve paydaşlardan oluşan küresel bir hareketin parçası olan İnci Holding, sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı bir yaklaşımla daha iyi bir dünyaya ulaşmak için ortak sorumluluk alıyor. UN Global Compact taahhütünün bir parçası İlerleme Bildirimi Raporu (COP), Holding’in daha geniş toplumsal hedefleri desteklemek için sorumluluk ilkesiyle faaliyet göstermeye bağlılığının bir göstergesi olarak insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında evrensel olarak kabul edilen ilkelere verdiği desteği özetliyor.

Yönetim kurulunda kadın oranı %50

Tüm İnsan Kaynakları süreç ve uygulamalarında “fırsat eşitliğine önem vererek, farklılıklara ve etik değerlere saygılı olmak” prensibi ile çalışan İnci Holding, çeşitliliği bir zenginlik olarak görüyor ve çalışanlarına kapsayıcı, dürüst ve adil bir çalışma ortamı sunuyor. Yönetim Kurulu’nda kadın oranı %50 olan Holding, Mart 2016’da kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imzaladı. Otomotiv yan sanayi sektörü ağırlıklı çalışan İnci Holding, sektörde kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik faaliyetler yürütüyor. İnci Holding teknolojiyi odağına alarak çevresel etkilerinin azaltılması ve topluma değer sunulması için de yoğun çaba gösteriyor.

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök konuyla ilgili şöyle konuştu: “Sürdürülebilirlik bilincini yıllar önce kazanmış ve sorumluluk ilkesiyle faaliyet gösteren bir topluluğun parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Sunduğumuz kapsayıcı ve eşitlikçi iş ortamıyla, insan haklarına bakışımızla, çevre politikalarımızla, yolsuzlukla mücadele uygulamalarımızla daima sektörümüzdeki diğer firmalara örnek oluyoruz. İmzacısı olduğumuz Kadının Güçlendirilmesi (WEPs) prensipleri ile toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmak için çalışıyoruz. Taahhütlerimiz arasında, cinsiyet eşitliğinde kurumsal lider olmak, kadın - erkek tüm çalışanların insan haklarına saygılı olmak, kadının güçlenmesine yönelik girişim, tedarik zinciri ve pazarlama faaliyetleri uygulamak gibi prensipler yer alıyor. Şimdi UN Global Compact’e dahil olarak çabalarımızı daha da genişletiyor ve derinleştiriyoruz. Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Girişimin bir imzacısı olarak, İnci Holding’in İlerleme Bildirimi Raporuna (COP) ve en son sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında detaylı bilgiye UN Global Compact web sitesindeki İnci Holding profili (https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/146167) üzerinden ulaşılabilir.