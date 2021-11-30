İnci Holding iştiraki ISM Minibar’ın Ar-Ge Merkezi Bakanlık Tescilini Aldı

İnci Holding grup şirketlerinden ISM Minibar, faaliyet gösterdiği otel ekipmanları alanındaki tasarım inovasyon ve Ar-Ge kültürünün gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor. 2019 yılında açılan ve Aralık 2020’de tüm gereklilikleri yerine getirilerek T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen ISMART Tasarım Merkezi, tescil belgesini 12 Kasım’daki 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Bölgeleri Zirvesi’nde teslim aldı. Merkez, yeni ürün ve proje geliştirmenin yanı sıra yatırım yapmak ve projelerini hayata geçirmek isteyen girişimcileri de bir araya getirerek tüm ekosistem için değer sunuyor.

Tescilli Ar-Ge merkezleri arasında yer almaktan dolayı memnuniyetini dile getiren ISM Minibar Genel Müdürü Niyazi Şencan şunları söyledi: “ISM Minibar olarak beş kıtada 62’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Sadece ülkemizde değil global pazarda da teknoloji ve kalitede sektörün en önde gelen firmalarından biriyiz. Bu liderliği getiren de şüphesiz ki müşterlerimizin ve pazarın ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak buna uygun çözümler sunma vizyonumuz. Bu vizyonla, yatırımına Ekim 2018’de başladığımız ISMART Tasarım Merkezi’ni, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı tasarım merkezi sıfatı ile taçlandırdığımız için çok mutluyuz. Bu merkezde mühendislik bilgi birikimimizi ve kaynaklarımızı ekosistemimizin gelişimi için seferber ediyoruz. Merkezin pazar ihtiyaçları doğrultusunda, özellikle sürdürülebilirlik ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik; yenilikçi ve çığır açan fikirlerin filizleneceği, çağdaş normlarda farklı disiplinleri buluşturan, sektördeki inovasyona ivme katan bir üretim üssü olmasını hedefliyoruz.”