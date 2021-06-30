İnci GS Yuasa, ‘Altın İhracat Ödülü’ne Değer Görüldü

Türkiye’de otomotiv tedarik sanayinin köklü firması İnci Holding ile dünya akü devi Japon GS Yuasa’nın iştiraki İnci GS Yuasa, 6 kıtada 80’in üzerinde ülkeye yaptığı ihracatla sektörün önemli ihracatçıları arasında yer alıyor. Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek koordinatör birliği olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından açıklanan İhracat Başarı Ödülleri’nde İnci GS Yuasa, pandemi koşullarına rağmen üstün ihracat performansı gösteren üye firmalar arasında yer alarak Altın İhracat Ödülü’nün sahibi oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Senir Altın İhracat Ödülü’nü, İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik’e şirketin Manisa’daki Merkez Ofisini ziyaret ederek takdim etti.

Elbirlik: “Hedefimiz, global pazarlarda istikrarlı büyümemizi sürdürerek ihracatımızı 3 kat artırmak.”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, üretim ve ihracat konusunda Ege Bölgesinin lokomotif şirketlerinden biri olduklarını ifade ederek, ihracat başarıları ile sektör paydaşları tarafından ödüle layık görülmekten gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti. Elbirlik sözlerini şöyle sürdürdü: “İnci GS Yuasa olarak zorlu geçen pandemi sürecine rağmen üretimimize aralıksız devam ederek şirketimizin, sektörümüzün ve ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağladık. Köklü bilgi birikimimize, global ortağımızla desteklediğimiz teknoloji gücümüze çok güveniyoruz. Ürettiğimiz aküler 6 kıtada 80’in üzerinde ülkedeki milyonlarca aracın kalbinde yer alıyor. Bugün Türkiye’den ihraç edilen her dört aküden biri İnci GS Yuasa’ya ait. 2015 yılından bu yana ihracatımızı 2,5 katına, toplam net satış gelirlerimizi ise 3 katına çıkarttık. Gelecek yıllarda da global pazarlardaki istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi ve 2024 yılına kadar ihracatımızı 3 kat daha artırmayı hedefliyoruz.”

İnci GS Yuasa, Manisa’da bulunan 3 tesisi ile üretim yapmakta; Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki temsilcilik ofisleri ve yurtdışındaki güçlü distribütör ağıyla global süreçlerini yürütmektedir.