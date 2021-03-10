İMMİB’in yeni Koordinatör Başkanı Aydın Dinçer oldu

Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatının yüzde 46’sını gerçekleştiren ve “Lider İhracatçı Birliği” olarak konumlandırılan İMMİB’in Koordinatör Başkanlığına Aydın Dinçer getirildi. Aynı zamanda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı olan Dinçer, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği, Mücevher İhracatçıları Birliği, Çelik İhracatçıları Birliği ve Hizmet İhracatçıları Birliği ile İMMİB’in 2021 için çok daha iyi bir hikaye yazacağını söyledi. Dinçer, İMMİB’in çalışmaları ve 7 birliğinin 2020 ihracat rakamları hakkında da bilgi verdi.

7 ayrı birlik, toplam 92,9 milyar dolarlık ihracat

İMMİB’in toplam 31 bin aktif üyesi bulunan yedi birlik ile birlikte Türkiye'nin toplam mal ihracatının yüzde 35'ini, Türkiye’nin kümülatif mal ve hizmet ihracatının ise yüzde 46’sını üstlendiğini dile getiren Dinçer, şunları kaydetti: “2020 yılında kimya sektörümüz 18.3, çelik sektörümüz 12.7, elektrik ve elektronik sektörümüz 11.1, demir ve demir dışı metaller sektörümüz 8.3, maden sektörümüz 4.3 ve mücevher sektörümüz 3.8 milyar dolarlık ihracat yaptı. İMİMİB çatısı altında mal ihracatı yapan 6 birliğin toplam ihracatı 58.5 milyar dolar, hizmet sektörü ihracatı ise 2020 Ocak-Aralık döneminde 34,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020, pandemi yılıydı ve Kovid-19’un yarattığı durumu anlama, kriz planları oluşturma ve onları hayata geçirme süreçlerini hızlı yaşadık. Birbirinden kıymetli yedi birliğimizin başkanları, genel sekreterliğimiz ve her bir üye firmamız çok yoğun bir çalışma takvimi geçirdiler. Belirsizliklerle dolu 2020 yılını problemin çözümünü doğru tarif ederek ve süreci iyi yöneterek aslında en az kayıpla atlattık. Aşı ile birlikte belirsizliklerin azalması, ekonomilerin büyüme yönlü bir trend yakalaması, sanayi ve üretim tarafında özellikle mal siparişinde yaşanan olumlu gelişmeler, 2021’i çok daha başarılı geçireceğimizi gösteriyor.”

İhracatı artırmaya yönelik faaliyetlerde öncü olmaya devam edeceğiz.

Türkiye’nin 226,6 milyar dolar olarak belirlediği 2023 ihracat hedefini hatırlatan Dinçer, İMMİB’in burada çok önemli bir rol üstlendiğinin altını çizdi. Dinçer, İMMİB’in ve bünyesinde bulunan birliklerin son derece dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirterek, 2020’de gerçekleşen sanal ticaret organizasyonlarını, Ar-Ge çalışmalarını ve eğitim faaliyetlerini anlattı. Dinçer’in verdiği bilgiye göre; İMMİB, 2020 yılında 4'ü fiziki, 3'ü sanal olmak üzere 7 yurt dışı fuara milli katılım gerçekleştirdi, yanı sıra ‘alım ve ticaret heyeti’ adı altında 27 organizasyon yaptı. 6 yurt dışı fuarına info-stand ile katılım sağlayan İMMİB; 2 Ar-Ge proje pazarı, 23'ü Ur-Ge, 2'si HİSER olmak üzere 25 adet kümelenme projesi yürüttü. İMMİB Akademi çatısı altında ise fiziki ve online olmak üzere toplam 104 eğitim gerçekleşti. Dinçer, çalışmalara yönelik olarak: “Her türlü koşulda, dış ticaret fazlası vermenin önemine olan inancımızla, ihracatçı firmalarımıza hizmet vermeye ve ülkemiz ihracatını artırmaya yönelik faaliyetlerde öncü olmaya devam edeceğiz” dedi.