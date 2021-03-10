banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meteorolojiden 'çamur yağacak' uyarısı
Meteorolojiden 'çamur yağacak' uyarısı
Bursa'da halı saha çılgınlığı
Bursa'da halı saha çılgınlığı
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı
Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı

İMMİB’in yeni Koordinatör Başkanı Aydın Dinçer oldu

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), 2020 yılını 58,5 milyar dolarlık ihracat ile kapatırken, Türkiye'nin toplam mal ihracatının yüzde 35'ini; kümülatif mal ve hizmet ihracatının ise yaklaşık yüzde 46’sını üstelendi. İMMİB Koordinatör Başkanlığına getirilen Aydın Dinçer, 29.600 üyesi ve güçlü sektörleri ile “Lider İhracatçı Birliği” olarak konumlandırılan İMMİB hakkında bilgi verdi. Dinçer, “2020 pandemi dolayısıyla zor bir yıldı; ama buna rağmen problemin çözümünü doğru tarif ederek süreci çok iyi yönettik. Aşı ile birlikte belirsizliklerin azalması, ekonomilerin büyüme yönlü bir trend yakalaması, sanayi ve üretim tarafında özellikle mal siparişinde yaşanan olumlu gelişmeler, 2021’i çok daha başarılı geçireceğimizi gösteriyor” dedi.

İş Dünyası 10.03.2021, 10:45
2
İMMİB’in yeni Koordinatör Başkanı Aydın Dinçer oldu

Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatının yüzde 46’sını gerçekleştiren ve “Lider İhracatçı Birliği” olarak konumlandırılan İMMİB’in Koordinatör Başkanlığına Aydın Dinçer getirildi. Aynı zamanda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı olan Dinçer, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği, Mücevher İhracatçıları Birliği, Çelik İhracatçıları Birliği ve Hizmet İhracatçıları Birliği ile İMMİB’in 2021 için çok daha iyi bir hikaye yazacağını söyledi. Dinçer, İMMİB’in çalışmaları ve 7 birliğinin 2020 ihracat rakamları hakkında da bilgi verdi.

7 ayrı birlik, toplam 92,9 milyar dolarlık ihracat

İMMİB’in toplam 31 bin aktif üyesi bulunan yedi birlik ile birlikte Türkiye'nin toplam mal ihracatının yüzde 35'ini, Türkiye’nin kümülatif mal ve hizmet ihracatının ise yüzde 46’sını üstlendiğini dile getiren Dinçer, şunları kaydetti: “2020 yılında kimya sektörümüz 18.3, çelik sektörümüz 12.7, elektrik ve elektronik sektörümüz 11.1, demir ve demir dışı metaller sektörümüz 8.3, maden sektörümüz 4.3 ve mücevher sektörümüz 3.8 milyar dolarlık ihracat yaptı. İMİMİB çatısı altında mal ihracatı yapan 6 birliğin toplam ihracatı 58.5 milyar dolar, hizmet sektörü ihracatı ise 2020 Ocak-Aralık döneminde 34,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020, pandemi yılıydı ve Kovid-19’un yarattığı durumu anlama, kriz planları oluşturma ve onları hayata geçirme süreçlerini hızlı yaşadık. Birbirinden kıymetli yedi birliğimizin başkanları, genel sekreterliğimiz ve her bir üye firmamız çok yoğun bir çalışma takvimi geçirdiler. Belirsizliklerle dolu 2020 yılını problemin çözümünü doğru tarif ederek ve süreci iyi yöneterek aslında en az kayıpla atlattık. Aşı ile birlikte belirsizliklerin azalması, ekonomilerin büyüme yönlü bir trend yakalaması, sanayi ve üretim tarafında özellikle mal siparişinde yaşanan olumlu gelişmeler, 2021’i çok daha başarılı geçireceğimizi gösteriyor.”

İhracatı artırmaya yönelik faaliyetlerde öncü olmaya devam edeceğiz.

Türkiye’nin 226,6 milyar dolar olarak belirlediği 2023 ihracat hedefini hatırlatan Dinçer, İMMİB’in burada çok önemli bir rol üstlendiğinin altını çizdi. Dinçer, İMMİB’in ve bünyesinde bulunan birliklerin son derece dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirterek, 2020’de gerçekleşen sanal ticaret organizasyonlarını, Ar-Ge çalışmalarını ve eğitim faaliyetlerini anlattı. Dinçer’in verdiği bilgiye göre; İMMİB, 2020 yılında 4'ü fiziki, 3'ü sanal olmak üzere 7 yurt dışı fuara milli katılım gerçekleştirdi, yanı sıra ‘alım ve ticaret heyeti’ adı altında 27 organizasyon yaptı. 6 yurt dışı fuarına info-stand ile katılım sağlayan İMMİB; 2 Ar-Ge proje pazarı, 23'ü Ur-Ge, 2'si HİSER olmak üzere 25 adet kümelenme projesi yürüttü. İMMİB Akademi çatısı altında ise fiziki ve online olmak üzere toplam 104 eğitim gerçekleşti. Dinçer, çalışmalara yönelik olarak: “Her türlü koşulda, dış ticaret fazlası vermenin önemine olan inancımızla, ihracatçı firmalarımıza hizmet vermeye ve ülkemiz ihracatını artırmaya yönelik faaliyetlerde öncü olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
banner422
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20