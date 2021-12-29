İMMİB’in yeni Koordinatör Başkanı Adnan Aslan oldu

Türkiye’nin mal ihracatının yüzde 38,6’sını gerçekleştiren İMMİB’in Koordinatör Başkanlığı’na Adnan Aslan, İMMİB Koordinatör Başkan Yardımcılığına ise Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan getirildi. Aynı zamanda Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı da olan Aslan, Türkiye’nin mal ihracatına katkılarını her geçen gün artıran kimya, çelik, elektrik-elektronik, metal, maden ve mücevher sektörlerinin 2022 yılında ülke ekonomisi, istihdamı, ihracat ve üretimi için çalışacaklarını , 2022’nin yeni başarı hikayelerinin yazılacağı bir yıl olacağını söyledi.