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İMMİB’in yeni Koordinatör Başkanı Adnan Aslan oldu
Türkiye’nin lider ihracatçı Birliği İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), iştigal sahasındaki altı sektörle 11 aylık ihracatını 78,3 milyar dolara taşırken İMMİB Koordinatör Başkanlığına gelen Adnan Aslan, Türkiye ihracatının yüzde 38,6’sını karşılayan birlik hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aslan, “Birlik olarak, devam eden pandemi etkileri, artan navlun fiyatları, küresel tedarik krizi ve hammadde sorunlarına karşın, ülkemizin ekonomisi ve ihracatına olan katkılarımızı artırdığımız bir 2021 geçirdik. 2022, üye birliklerimizle dünyadaki etkimizi daha fazla hissettireceğimiz, teknoloji, sürdürülebilirlik ve otomasyona odaklanacağımız bir yıl olacak” dedi.
İş Dünyası 29.12.2021, 11:03
Türkiye’nin mal ihracatının yüzde 38,6’sını gerçekleştiren İMMİB’in Koordinatör Başkanlığı’na Adnan Aslan, İMMİB Koordinatör Başkan Yardımcılığına ise Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan getirildi. Aynı zamanda Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı da olan Aslan, Türkiye’nin mal ihracatına katkılarını her geçen gün artıran kimya, çelik, elektrik-elektronik, metal, maden ve mücevher sektörlerinin 2022 yılında ülke ekonomisi, istihdamı, ihracat ve üretimi için çalışacaklarını , 2022’nin yeni başarı hikayelerinin yazılacağı bir yıl olacağını söyledi.