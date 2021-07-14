IMCD 25. yılında Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ediyor

İlaçtan kozmetiğe, inşaattan boya ve plastige, tekstilden gıdaya kadar pek çok alanda özel kimyasal ve gıda bileşenlerini Türkiye dahil 6 kıtada 54 ülkedeki yaklaşık 50 bin müşterisine ulaştıran IMCD, 25’inci yılında Türkiye’de büyümeye devm ediyor. 17 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren ve 2 bini aşkın müşterisine sektör trendlerine uygun, yenilikçi formülasyonlar ile desteklenen geniş bir ürün portföyü sunan şirket, son dönemdeki şirket satın alımları ile kendi alanında liderliğini sağlamlaştırırken, ekonomiye de katma değer yaratmaya devam ediyor.

Hollanda merkezli ve Amsterdam Euronext’e kote olan şirket, EMEA, Asya – Pasifik ve Amerika’daki tedarikçilerine ve müşterilerine, sektör trendlerine uygun özel kimsayal ve gıda bileşenlerinin satışı, pazarlaması ve dağıtımını yapıyor. 54 ülkedeki 55 laboratuvarında müşterilerine ve tedarikçilerine özel formülasyonlar da geliştiren IMCD, 2,7 milyar Euro’luk cirosuyla alanında dünya lideri unvanını da taşıyor.

IMCD Türkiye Genel Müdürü Aylin Zakuto, “Dünya çapında 3500 kişilik güçlü teknik ve ticari uzman ekibimizle müşterilerimize en iyisini en güvenilir şekilde sunmak için çalışıyoruz. Dolayısıyla, sorumluluğumuz çok büyük. Bu sorumluluğun bilinciyle kaliteden asla ödün vermeden, dünya ölçeğinde kurumsal üreticilerle işbirliği yapıyoruz. Yenilikleri takip ediyor, bünyemizdeki laboratuvarlarda yeni formülasyonlar geliştiriyor ve sanayiye her gün yeni çözümler sunuyoruz. IMCD’yi 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap veren lider ve öncü şirket yapan bu yaklaşımın temelinde, ileriyi görmek ve devamlı gelişmek yatıyor. Bu felsefeyi 25.yılımızda logomuz ve mottomuza da yansıttık. Geliştirdiğimiz yeni marka vaadimiz olan “Creating a World of Opportunity” ile, tüm iş ortaklarımıza yepyeni fırsatlar sunacağımızı söylüyoruz. Logomuzdaki sonsuzluk de müşterilerimize sunacağımız sınırsız fırsatları temsil ediyor” dedi.

“Türkiye’de 2000 şirketle çalışıyoruz”

Türkiye’de 82çalışanla 2000’i aşkın şirkete hizmet verdiklerini kaydeden Zakuto, şöyle devam etti: “25. yılımızda hedeflerimizi de büyüterek yeni fırsatları hayata geçirmek üzere yolumuza devam ediyoruz. IMCD olarak, Türkiye deki büyümeye ve potansiyele güveniyor, yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız büyüme yatırımlarına bu yılın başında Ejder Kimya’nın kişisel bakım bölümünü de ekleyerek liderliğimizi güçlendirdik. Bu satın alma, IMCD'nin küresel büyüme stratejisi doğrultusunda, kişisel bakım pazarında IMCD Türkiye’nin ayak izini güçlendirmek için çok sağlam bir adım oldu. Ejder Kimya’nın kişisel bakım pazarı uzmanlığını ve kapsamlı portföyünü IMCD’ye ekleyerek, müşterilerimize sunduğumuz çözümleri genişlettik ve kişisel bakım pazarında tedarikçilerimizin büyümesine katkı sağladık. İstanbul’da faaliyet gösteren boya ve gıda laboratuvarımıza ek olarak bu yıl sonbaharda açılışını yapacağımız kişisel bakım ve yapı kimyasalları laboratuvarlarımız sayesinde hem müşterilerimize hem de tedarikçilerimize daha geniş kapsamlı bir hizmet sunma imkanına kavuşacağız.”

Dijitalleşme sayesinde pandemi sürecini başarıyla yönettik

IMCD’nin yapmış olduğu dijitalleşme yatırımının pandemi döneminde çok büyük avantajını gördüklerini kaydeden Zakuto, “Çalışanlarımızın güvenliği bizim için birincil öncelikte olduğu için ekibimizi evden çalışmayı teşvik ederek, toplantılarımızı, çalışmalarımızı digital platforma taşıdık. MyIMCD B2B platformumuzu aktifleştirdik. Her geçen gün yeni müşterilerimizi dahil ettiğimiz bu uygulama ile online sipariş verme, numune talebi, teknik destek gibi pek çok hizmeti dijital platforma taşıyarak IMCD’yi 24 saat aktif hale getirdik. Online sanal fuarlar ve uzmanlarımız önderliğindeki online webinarlarımız sayesinde yenilikleri aktarmaya devam ettik. Dijitalleşme alanındaki yatırımlarımız da devam edecek” şeklinde konuştu.