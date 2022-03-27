İlhamını ‘Yıldız’dan alan Altınbaş, mücevhercilikte eşi görülmemiş bir koleksiyona imza attı

Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinden mücevher sektörüne eşsiz bir koleksiyon!

Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı Bölümü öğrencileri, işin duayenlerinden aldıkları eğitimi Yıldız Koleksiyonu ile hayata geçirdi. Altınbaş Üniversitesi tarafından eğitim ile birlikte; sektör deneyimi ve istihdam konusunda da desteklenen öğrenciler, güçlü ve benzersiz bir koleksiyona imzalarını atarak pek çok öğrenciye örnek olma yolunda ilerliyorlar.

Senin Yıldızın, Senin Hikayen

Yıldız Koleksiyonu, Altınbaş Mücevherat’ın; tüm başlangıçlarının sembolü olarak kabul edilen ve sembolün taşıdığı anlamları içeren Ş harfinin altında bulunan ‘Yıldız’ın hikayesinden ilham alınarak hazırlandı. “Senin Yıldızın” sloganı ile mücevher severlerle buluşan koleksiyonun her bir parçası modern, genç ve dinamik izler taşıyan mücevherler olarak karşımıza çıkıyor.

Koleksiyona adını veren ve ilham kaynağı olan ‘Yıldız’ın her bir ucunda Altınbaş’ın; Mükemmellik, Değer, Işıltı ve Sonsuzluk anlamlarını içeren dört temel değeri bulunuyor. Bu değerlerin birleşimiyle oluşan hikâye aynı zamanda marka ve tüketici arasında güçlü bir bağ oluşturuyor.