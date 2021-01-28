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İki kadın girişimciden Türkiye tekstil ihracatına 700 milyon dolarlık katma değer!

“Giyilebilir Teknolojiler” alanında inovatif çözümler üreten teknoloji şirketi Infinitech, üniversite & sanayi iş birliği projeleri kapsamında, Yeditepe Üniversitesi ile birlikte tamamladığı AR-GE çalışmaları ve tekstil endüstrisi ile yürüttüğü ÜR-GE çalışmaları neticesinde, tekstil yüzeylerini mikroorganizma ve virüslere karşı uzun sureli etkin koruma sağlayan formülasyonu geliştirdi. Tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen, temel maddesi bor elementi olan patentli bu özel formülasyonun, Türkiye’de başta tekstil ihracatında olmak üzere bir devrim yaratması bekleniyor. Infinitech ile 700 milyon dolarlık katma değerli üretim ve ihracat hedefleniyor.

İş Dünyası 28.01.2021, 16:48 28.01.2021, 17:08
2022
İki kadın girişimciden Türkiye tekstil ihracatına 700 milyon dolarlık katma değer!

“Giyilebilir Teknolojiler” alanında inovatif çözümleri hayata geçiren Infinitech’in, Yeditepe Üniversitesi’nin ve Tekstil Sanayicileri’nin ortak iş birliği ile geliştirdiği formülasyon sayesinde kumaş yüzeyler, mikroorganizma (bakteri, maya ve fungus) ve Coronavirüs de dahil olmak üzere tüm virüslere karşı korunabiliyor. Infinitech ile virüs ve mikroorganizmalar, kumaşın niteliğine ve yüzeyin türüne göre farklılıklar göstermekle birlikte %99.9’a kadar engelleniyor.

Antimikrobiyal ve Antiviral özellikte tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılacak olan bor içerikli formülasyon, tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede öne çıkan teknolojiler arasında yerini alan tekstil ürünlerinin lansmanı, Infinitech Kurucu Ortak ve CEO’su Esen Tümer’in, Infinitech Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Selin Özyüksel’in, Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Profesör Dr. Fikrettin Şahin’in ve Bilişim Vadisi Giyilebilir Teknolojiler Başkanı Arzu Kaprol’un katılımıyla 28 Ocak’ta gerçekleştirildi.

On senelik AR-GE çalışmaları ardından tamamlanan formülasyon, bir sene süren UR-GE çalışmaları sonucunda, medikal tekstilden askeri kullanıma, iç giyimden günlük kullanım ve ev tekstiline kadar dokumalı ve non-woven kumaşta geniş bir kullanım alanına uygun hale getirildi.

Esen Tümer ve Selin Özyüksel

Ulusal ve Uluslararası patentlerinin alındığı formülasyonlar sayesinde salgın hastalıklarla mücadele kapsamında sarf edilen enerjinin ve maliyetin ciddi anlamda azaltılması mümkün olacaktır. 

Lansman toplantısında açıklamalarda bulunan Infinitech Kurucu Ortak ve CEO’su Esen Tümer, “Üniversite, sanayi ve teknoloji paydaşlarının bir araya gelerek geliştirdiği ve ürüne dönüştürdüğü bu formülasyon ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Artık Koronavirüsler de dahil olmak üzere geniş spektrumlu virüs ve mikroorgnizmalara karşı koruma sağlayan antiviral ve antimikrobiyal tekstil ürünleri üretmek mümkün.

Ülkemizin tekstil üretimine katma değer kazandıracak bu teknoloji piyasaya henüz yeni tanıtılmış olmasına rağmen, ülkemizde giyim, ev tekstili, medikal tekstil, savunma sanayii gibi alanlarda; yabancı pazarda ise spor tekstilinde lider markalarla iş ortaklıklarına dair görüşmelere başladık. Hedefimiz ihracatla birlikte 700 milyon dolarlık katma değer sağlamak. Nihai hedefimiz ise Türkiye’yi tekstil alanında fason üretici tanımından çıkarıp katma değerli ürünler üreten teknoloji merkezi bir ülke haline getirmek” dedi.

Ar-Ge süreçlerine dair bilgi veren Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin ise “Küf, maya ve bakteri gibi mikroorganizmalar, ve viral ajanlar yaşam alanlarının bütün yüzeylerinde bulunabilirler. Bu tür mikroorganizma ve ajanlardan bazıları, insan enfeksiyon hastalıklarına ve hatta küresel ölçekli salgınlara (SARS Cov 2 gibi) neden olan patojenlerdir. Söz konusu bulaşıcı hastalıkların toplum içerisinde ve ülkeler arası yayılmasını engellemek için antimikrobiyal ve antiviral özellikleri bulunan hijyenik ürün ve teknolojilere ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Covid 19 salgını ile insanlığın çok daha farkında olduğu epidemi ve pandemilerin dünyada kontrol altına alınabilmesi için günlük hayatımızda tükettiğimiz veya kullandığımız ürün ve yüzeylere antimikrobiyal ve antiviral (hijyenik) özellikler kazandırılması gerekmektedir.  Yeditepe Üniversitesi ve İnfinitech firması işbirliğinde yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda çevre dostu olan bir çok antimikrobiyal ve antiviral formülasyonlar geliştirilmiş; ilaç, kozmetik, tarım, tekstil ve yapı malzemelerinin üretimi ve kullanımı amacıyla toplumsal hizmete sunulmuştur. Geliştirilen bu formülasyonlar içerisinde bazı bor bileşikleri kullanılmıştır. Üretilen hijyenik ürünler veya yüzeyler etki mekanizmaları bakımından farklılık göstermekle beraber temel özellikleri memeliler üzerinde toksik veya alerjik etki göstermemesidir.  Geliştirilen yeni ve uzun ömürlü antimikrobiyal ve antiviral yapı malzemeleri ve tekstil ürünlerinin çok farklı sektörlerde kullanılması mümkün olmakla birlikte öncelikle sağlık, gıda, tarım, tekstil ve savunma sektörlerine önemli katkılarının olacağı öngörülmektedir. Geliştirilen ürün ve teknolojilerin ulusal ve uluslararası patentleri alınmış ve bilimsel makaleleri yayınlanmıştır.” dedi.

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