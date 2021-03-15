İHRACATTA YIL SONUNA KADAR HEDEF YÜZDE 30

2021’DE İHRACATTA AVRUPA ÜLKELERİ SEÇİLDİ

İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Dünyada artmakta olan yatak pazarından İşbir Yatak olarak biz de üzerime düşen payı elde ettik. Pandemi sürecinde de, yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerimize ara vermedik. Bu kapsamda 2020 yılı sonunda genel olarak yatak üretiminde yüzde 30’luk, ciroda ise yüzde 50’lik bir büyümeye ulaştık” dedi.

“Etkin olarak, Avrupa ülkelerine ihracat yapan markalar arasında yer alıyoruz. Almanya, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsviçre gibi ülkelerde ViscoStar grubu sünger yataklarımızla başı çekiyoruz. Bu anlamda, 2020 yılı sonunda ihracatımız yaklaşık yüzde 10 olarak büyüdü. Bu yıl ki, hedef pazarlarımız arasında ise sünger yatak kullanımı yoğun olan ülkeler olacak. 2021’de ihracatta yine Avrupa ülkelerini hedef olarak seçtik. Bununla birlikte, Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri de ana ihracat pazarlarımız arasında yer alıyor. Bu kapsamda, yıl sonunda ihracatta yüzde 30, ciroda ise yüzde 50’lik bir büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.

HEDEFLERİMİZ OLDUKÇA YÜKSEK

2021’in İşbir için yatırımlar ve yükseliş yılı olacağına dikkat çeken Gültepe, “Planlarımız ve hedeflerimiz oldukça yüksek. 2021 yılı hedeflerimiz arasında yeni pazarlara açılarak, ihracat anlamında yeni tüketiciler ile buluşmak var. Hedefe ulaşmak için ise çeşitli satış ve pazarlama enstrümanlarını kullanacağız” dedi.

Gültepe, “Yurtiçinde ise özellikle, 2021’in başında faaliyete geçirdiğimiz isbiryatak.com online alışveriş sitemiz oldukça iyi bir performans sergiledi. Online alışverişe olan inancımızı ve beklentilerimizi yükseltti. Yıla hızlı bir başlangıç yapan online mağazamızdaki satış hedeflerimiz ise yüksek. Yılın 2. ve 3. çeyreklerinde gözle görülür yükselmeler elde etmek.

Bununla beraber, İşbir Yay’da hayata geçiyor. İşbir Yay, tüm mobilya ve yatak sektörüne hammadde sağlayıcı haline gelecek. Özellikle, pandemi döneminde ithalata dayalı hammadde girdilerinin artışı bu yatırımı ön plana çıkardı. Çankırı Korgun OSB’de inşası devam eden yay fabrikamız ise yılın 2. çeyreğinde faaliyetine başlayacak. Ürünlerimizde, daha katma değerli hammadde kullanılacak” dedi