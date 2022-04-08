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İhracatta rekor kıran Kale Kilit yeni pazarların kilidini açmaya hazırlanıyor

Küresel düzeydeki üretim ve Ar-Ge gücüyle yurt içinde yaşam alanlarını ‘Kale gibi’ güvenli alanlara dönüştüren Kale Kilit, bu güveni dünyanın dört bir yanına da ulaştırmak için var gücüyle çalışıyor. Pandemi ve beraberinde gelen ekonomik etkilere karşın ciro bazında son beş yılın en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını belirten Kale Kilit İhracat Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Mumcu, ürün teknolojisinde benimsedikleri inovatif yaklaşımları, profesyonel ihracat ekipleri ve dijitalleşme hamleleri ile 114 ülkedeki faaliyetlerini sürdürülebilir kıldıklarını vurguladı.

İş Dünyası 08.04.2022, 11:50
İhracatta rekor kıran Kale Kilit yeni pazarların kilidini açmaya hazırlanıyor

70 yıldır kilit ve silindir sektöründe faaliyet gösteren Kale Kilit, bugün tüm kıtalarda toplam 114 ülkeye ihracat yapıyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından düzenlenen İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri kapsamında Hırdavat Sektörü Kilitler kategorisinde 14. kez ihracat şampiyonu seçilen şirket; önümüzdeki dönemde ise hedef pazarların kilidini doğru stratejilerle açmaya odaklanıyor.

Pandemiye rağmen yeni müşterilere ulaştı

Son iki yılda yaşanan pandemi süreci ve küresel pazarlardaki ekonomik değişkenlerin uzun vadeli projeksiyonları etkilediğini söyleyen Kale Kilit İhracat Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Mumcu, şirketin bu dönemdeki faaliyetleri ile ilgili bilgiler paylaştı: “Pandeminin başında her sektörde olduğu gibi biz de bazı zorluklar yaşadık. Özellikle bazı yurt dışı lokasyonlarda teknolojik altyapısı yeterli olmayan müşterilerimiz ile yalnızca telefon üzerinden iletişimi sürdürebildiğimiz bir dönem oldu. Ancak Kale Kilit’te süreçleri oturmuş, çok profesyonel bir ihracat ekibinin bulunması, tüm kararları hızlıca hayata geçirmemizi sağladı. Önceliğimiz var olan müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet sunarak pazarda büyümeye devam etmek oldu. Sonuç olarak pandemiye rağmen portföyümüze yeni müşteriler katmaya, aktif olmayan iş ortaklıklarımızı tekrar aktif hale getirmeye devam ettik.”

Son beş yılın en yüksek ihracat rakamlarıyla bu yıl da şampiyon

sürecinin hala devam ettiği, ham madde fiyatlarının artışa geçtiği bir dönem olmasına rağmen 2021 yılını hedeflere ulaşmış şekilde kapatmayı başardıklarını söyleyen Hakan Mumcu, “Gelinen noktada Kale Kilit’in toplam cirosu içerisinde ihracatın payı her geçen gün artıyor. 2021 yılı sonu itibarıyla son beş yılın en iyi ihracat rakamlarına ulaştık. Yıl genelinde 35 farklı ülkeden 63 yeni müşterimizi Kale ailesine dâhil ettik. Bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Elde ettiğimiz bu dinamizm, önümüzdeki dönem için bizlere daha büyük bir güç ve motivasyon sağlıyor. Çalışmalarımız ne mutlu ki sektörde en güzel şekilde karşılık buluyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) düzenlediği İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri’nde Hırdavat Sektörü Kilitler kategorisinin ihracat lideri olduk. 2021 yılı ihracat performansları dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda aldığımız ödülle, kendi faaliyet alanımızda 14. kez ihracat şampiyonu seçildik. Bu başarıları çok daha ileri seviyelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için ürünlerimizin rekabetçi ve gelişen teknolojik ihtiyaçlara yanıt verebilir olmasına özen gösteriyoruz. Kale Kilit’in modern üretim tesisi ve her geçen gün artan Ar-Ge yatırımları, elimizi son derece güçlü kılıyor.” dedi.

“Saha çalışmalarımızla ülkelerin ihtiyaçlarını derinlemesine analiz ediyoruz”

İhracattaki başarılarının altında yatan bir diğer unsurun da ekip yapılanmasına, müşteri ilişkilerine ve dijitalleşmeye verdikleri önem olduğunu dile getiren Mumcu, “Kale Kilit’in köklü ve diğer departmanlarla senkronize şekilde çalışan bir ihracat organizasyon yapısı bulunuyor. İhracat ekibimiz; satış destek, operasyon, satış ve pazarlama olmak üzere dörtlü bir yapıdan oluşuyor. İhracat yapılan ülkelerde dört ayrı bölge müdürlüğü ve yönetim organizasyonuyla faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz. Örneğin bizim için önemli bir konumda olan Rusya'daki faaliyetlerimizi artırabilmek amacıyla burada da showroom ve ofis açılışımızı gerçekleştirdik. Bu bölgedeki müşterilerimize daha hızlı yanıt verebilmek adına da ofisimizin yanına depomuzu da kurduk. Buna ek olarak saha araştırmalarımızla Avrupa, Balkanlar, Amerika, Orta Doğu gibi dünyanın farklı kültürlerine sahip ülkelerin ihtiyaçlarını derinlemesine analiz ediyor, Ar-Ge ekibimizin geliştirdiği yenilikçi ve teknolojik ürünlerimizle iş ortaklarımıza çözüm sunmaya devam ediyoruz. Ayrıca dijital dünyanın yarattığı yeni trendleri yakından takip ediyoruz. Geleneksel pazarlama faaliyetlerimize ek olarak dijital pazarlama faaliyetleriyle de birçok kanaldan markamızın yurt dışında bilinirliğini artırmak için çalışıyoruz. Kurumsal dijital dönüşüm çalışmalarımız bağlamında ülkemizde en hızlı pozisyon alan şirketlerden biri olduğumuzu söyleyebiliriz. Gerek yönetimsel anlamda gerekse müşteri ilişkileri kanadında teknolojik imkânları stratejik olarak değerlendiriyor ve faaliyetlerimize yansıtıyoruz.” dedi.

“Mevcut ve hedef pazarlara odaklanmaya devam edeceğiz”

Şirketin önümüzdeki dönemdeki ihracat hedeflerini de paylaşan Mumcu, sözlerine şöyle son verdi: “Dünya çapında yaşanan konteyner krizi, lojistik maliyetlerin artması gibi küresel ticarette yaşanan bir takım yapısal değişimlerin, ülkemizin coğrafi avantajlarından dolayı ihracat adına olumlu yansımalarının olduğunu görüyoruz. Ülkemizin iş gücü potansiyeli de bir diğer avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Tüm gelişmeleri birlikte analiz ettiğimizde, önümüzdeki yıldan başlayarak ülkemiz lehine konjonktürün daha pozitif bir görünüme sahip olacağını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Kale Kilit olarak biz de başarılarımızı daha da artırmak adına yaptığımız ihracat pazar araştırmaları doğrultusunda mevcut ve hedef pazarlarımıza odaklanmaya devam edeceğiz. Pazarlama faaliyetlerimizle bölgelerimizde satış ekiplerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Gerek fuar katılımlarını gerekse de seyahat sıklığını artırarak iş planlarımızı bu yönde hazırlıyoruz.”

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