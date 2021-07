İHRACATTA AKILLI ELDİVEN ATAĞI: 15 ÜLKEYE SATIŞ YAPIYOR

Türkiye’nin dünya çapındaki tek endüstriyel akıllı giyilebilir teknoloji markası Thread In Motion, başta Almanya, İngiltere ve İspanya olmak üzere 15 ülkeye teknoloji ihracatı gerçekleştiriyor. Geliştirdiği akıllı giyilebilir teknolojik ürün ve entegre yazılımlarla otomotiv, perakende ve lojistik gibi birçok sektörün iş süreçlerinde zaman ve maliyetten yarı yarıya verimlilik sağlayan Thread In Motion, yurt dışında verdiği hizmet ağını daha da genişletiyor. Thread In Motion Kurucu Ortağı ve CEO’su Kadir Demircioğlu, ‘‘Otomotiv sektöründe global birçok markayla başarılı işlere imza attıktan sonra lojistikte süreçleri daha hızlı ve verimli hale getirmek için hayata geçirdiğimiz yeni ürünümüz Glogi’yi piyasaya çıkardık. Özellikle insanın aktif rol aldığı üretim ve lojistikte giyilebilir teknolojinin gücünü kullanarak hata yapmayı önlemeyi ve verimliliği artırmayı hedefledik. Bu hedefimiz neticesinde yeni ürünümüzle birlikte bu yılın ilk 6 ayında ihracat yaptığımız ülke sayısını 8’den 15’e çıkardık. Dövizle ihraç edilen katma değerli teknolojik ürünlerimizle sağladığımız ekonomik faydayı artırmak için yenilerini geliştirmeye devam ediyoruz. Yıl sonu ihracat hedefimiz 2021’in ilk yarı hacmini 3’e katlamak” dedi.

Cirosu yüzde 75 arttı!

Demircioğlu, “Bununla beraber yılın ilk altı ayında müşteri sayımızı yüzde 60 oranında artırdık. Geçen yılın ilk 6 ayına oranla ciromuzda da yüzde 75’lik bir artış gerçekleştirmiş olduk. Yine istihdam rakamlarımıza bakacak olursak yaklaşık yüzde 120’lik bir büyüme gerçekleştirerek çalışan sayımızı 16’dan 35’e çıkardık. 2021’in ikinci yarısında da yine aynı oranlarda bir büyüme gerçekleştirme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.