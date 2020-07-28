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İhracatın gizli kahramanı: Progroup

2019 'da "Yılın Turquality Yönetim Danışmanlığı Ödülü"nün sahibi olan Progroup, Türkiye'nin ihracatında büyük rol oynuyor. Pek çok firmaya farklı alanlarda danışmanlık yapan şirket, 2020, 2021 ve 2022'yi çiftçilik yılı ilan etti.

İş Dünyası 28.07.2020, 12:34 28.07.2020, 13:17
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İhracatın gizli kahramanı: Progroup

TURQUALITY ve Marka Yöne­timi olmak üzere ülkenin marka­laşma adımlarında öncülük eden Progroup, şirketlere stratejik planlama, bütçe yönetimi, insan kaynakları yönetimi satış pa­zarlama yönetimi, tedarik zinci­ri yönetimi, yeni ürün geliştirme yönetimi finans yönetimi bilgi sistemleri yönetimi, süreç iyileş­tirme yönetimi konularında da­nışmanlık ve eğitim hizmetleri sunuyor.

Eğitim alanında ise şir­ketlere yönelik ''Öğrenen Orga­nizasyon" çerçevesinde kurumsal ve bireysel gelişim eğitimleri ve­ren firma, bazı üniversitelerle de işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

"Bünyemizde 40'a yakın uzman yönetim danışmanımız ve 150' nin üzerinde profesyonel eğitmenimiz var. Bununla birlikte ülkemizin dört bir yanına hizmet vermenin haklı guru­runu yaşamaktayız" diyen Progroup Uluslarası Danışmanlık Kurucu Başkanı Dr. Salim Çam, 7 uzman yazılımcı istihdam ettiklerinin de altını çiziyor. Firmanın en fazla önemsediği konuların başında Türk yazılım firmalarını tercih etmesi geliyor.

Ayrıca Progroup, yaptığı çalış mala rla 2019'da da "Yılın Turquality Yönetim Da­nışmanlığı Ödülü" nün de sahibi. Tabii ki koronavirüs nedeniyle yaşanan iş aksaklıkları Progroup bünyesinde de bir takım değişikliklere yol açmış.

Çam, iş akışlarında yaşanan değişiklikleri şu sözlerle açıklıyor: "İş akış süreçlerimiz daha çok her şir­ kette dijitalleşme ağırlıklı olmaya başladı. Bunun yanında Turquality esas faaliyetler ve yardımcı faaliyetler olarak ikiye ayırdık. Hemen çalışanlarımızı ve müşterilerimizi korumak adına daha önce kurumsal anlam­da Progroup'ta kurduğumuz "Kriz Önlem Kurulu" muzda çok hızlı önlemlerimizi al­dık. Yeni normalde sektörümüzde online sesli ve görüntülü danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor."

"2020, 2021 ve 2022 ÇiFTÇiLiK YILI"
Devlet destekli markalaşma programı olan Turquality, Türk markalarının dünya pazarla­rında güçlü bir şekilde yer almasına ve öğre­nen bir organizasyona dönüşümüne imkan sağlıyor. Kısaca Turqu­ality, firmaların markalaşma ve ihracat süreçlerini hıızlandınyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ''Turquality Destek Progra­mı", rekabet avantajını elinde bulunduran ve markalaşan ya  da markalaşma potansiyeli taşıyan firmalara destek ile teşvik sağla­yan bir platform olmanın yanında, bir Türkiye  modeli olarak da karşımıza çıkıyor. Çam, "Progroup şirketlerinin gelişim alanlarına yönetim danışmanlığı yaparak ve bu destekleri hakkıyla almasını sağlayarak, Türk ihracatının artırılmasına da destek oluyoruz" diyerek ekliyor:

"Biz 2020, 2021 ve 2022 yılında Türk Yönetim Danışmanlık Şirketi olarak çiftçilik yılı olarak ilan ettik. Türkiye ve Türk şirketleri için sürekli ekeceğiz ve onların ge­lişmesini sağlayacağız. Şu an tek düşüncemiz Türk şirketlerinin işlerini iyileştirmek, ihra­catlarını artırmak, markalaştırmak ve onlann ayakta kalmasını sağlamak.''


Pandemi döneminde tüm şirketlerin iş akışının değiştiğine dikkat çeken Çam, bu dönemde dijital ekonominin önemli oldu­ğuna vurgu yapıyor. "Temassız üretim temassız ödeme yine önemli konular arasın­da. İhracat yapacağımız ülkeye verdiğimiz kalite, üretim ve teslimatta sözlerde sürek­lilik çok önemli bir unsur. Ar-Ge katkısı yüksek ürünlerle ilgili ihracat yine ön plana çıkacaktır" diye de sözlerine ekliyor.
 

#progroup #turquality
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